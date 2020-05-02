Сводный батальон РХБ защиты продезинфицировал две школы и детский сад в Боровлянах

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2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сводный батальон радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты продезинфицировал две школы и детский сад в Боровлянах. Такая информация содержится на официальном сайте Министерства обороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Как пояснил начальник войск РХБ защиты - начальник управления РХБ защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил полковник Вячеслав Старков, войска обработали уже более 150 объектов, в первую очередь системы здравоохранения. Также были продезинфицированы объекты Вооруженных Сил: соединения и воинские части, армейские учреждения здравоохранения - и учреждения образования.-0-