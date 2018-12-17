Свой праздник может появиться у Троицкого предместья в Минске

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У квартала исторической застройки Минска - Троицкого предместья - может появиться свой праздник, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА глава администрации Центрального района Минска Дмитрий Петруша.

"Хотим привлечь минчан и гостей столицы в Троицкое предместье, сделав его более привлекательным и интересным для посетителей. Пока наблюдается диссонанс: если Верхний город заполнен (там проходят праздники национальных культур и другие проекты летнего музыкально-туристического сезона), то к Троицкому предместью ощущается недостаток внимания. На наш взгляд, его можно оживить, придать импульс, сделав акцент на истории этого места, представив его в новом образе квартала гармонии, творчества и музыки для души. Это может быть интересно, самобытно", - считает Дмитрий Петруша.

Пилотный проект реализовали в текущем году во время празднования Дня города – привлекли в эту часть исторического центра ремесленников, организовали музыкальную программу, работу интерактивных площадок. "Людям понравилось: по количеству гостей площадка не уступала Дворцу спорта. Эксперимент можно назвать удачным. Но нам хотелось бы задействовать и внутридворовую территорию квартала, а не только набережную, подключить расположенные там музеи", - отметил Дмитрий Петруша.

Здесь планируется проводить мероприятия как районного уровня, так городского и республиканского формата. "Обсуждается идея, чтобы у Троицкого предместья появился свой собственный праздник. Может, кому-то не нравится шумный, многолюдный Верхний город и их заинтересует спокойный отдых в Троицком предместье, которое соседствует с жилой застройкой и имеет ограничения по уровню звука. Основной критерий - мероприятия не должны мешать жильцам рядом расположенных домов", - отметил Дмитрий Петруша.

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