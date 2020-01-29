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29 января 2020, 16:07

Свыше 14 тыс. га неиспользуемых земель вовлекли в хозоборот в Гомельской области в 2019 году

Фото из архива
Фото из архива

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в 2019 году наведен порядок более чем на 14 тыс. га неиспользуемых либо неэффективно используемых земель - они вовлечены в хозяйственный оборот, сообщил сегодня заместитель начальника главного управления землеустройства Гомельского облисполкома Сергей Карпушенко на коллегии управления, передает корреспондент БЕЛТА.

В сельхозоборот ввели более 80% таких земель, пояснил Сергей Карпушенко. Еще часть площадей будет использоваться теперь лесохозяйственным комплексом, а также гражданами. Более высоких результатов по выявлению достигли в Жлобинском, Петриковском, Калинковичском, Кормянском районах. Активизировать работу необходимо Чечерскому, Наровлянскому, Брагинскому, Ветковскому, Хойникскому.

Землеустроители региона в прошлом году выявили свыше 7 тыс. га неиспользуемых земель. "Участки, которые не требуют вложений значительных финансовых средств, должны быть запаханы в первую очередь", - обратил внимание замначальника.

Сергей Карпушенко сказал, что один из этапов вовлечения земель связан с раскорчевкой древесно-кустарниковой растительности. В 2019 году очистили более чем 3 тыс. га.

На контроле землеустроителей региона и территории, прилегающие к сельскохозяйственным объектам. За год специалисты обследовали более 1,3 тыс. участков. В сельскохозяйственный оборот включено свыше 140 га неиспользуемых земель. В этом году подобную практику продолжат.

Заместитель начальника напомнил, что исключительной мерой для нерадивых землепользователей остается изъятие площадей. За нарушение земельного законодательства в регионе в 2019 году изъято 186 земельных участков. Инвентаризацию земель необходимо проводить и в нынешнем году.

Также было отмечено, что доля сельскохозяйственных земель в общей структуре в Гомельской области составляет 30%, поэтому проводимая работа направлена на сохранение и увеличение таких территорий.

Начальник главного управления Александр Матарас назвал тему вовлечения земель в сельхозоборот, требующей первостепенного внимания. "Государственная политика в отношении этих земель очень жесткая. Общими усилиями необходимо привести их в надлежащий порядок", - резюмировал он.-0-

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