Свыше 20 молодежных проектов представят на гродненском этапе конкурса "100 идей для Беларуси"

25 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 20 разработок молодых новаторов представят на зональном этапе республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси" в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском комитете БРСМ.

Примет конкурс 26 ноября Гродненский филиал Белорусской универсальной товарной биржи. Лучшие проекты и предложения молодежи будут представлены в формате выставки-презентации идей и разработок.

"Участниками выставки станут школьники, студенты гродненских вузов, работающая молодежь, в том числе медики, программисты, исследователи. Их сфера интересов широка и разнообразна. Будут представлены два десятка проектов социальной сферы, энергоэффективной направленности, медицины, а также проекты, связанные с агропромышленными, строительными и авиакосмическими технологиями", - рассказали в горкоме БРСМ.

Для проведения конкурса создан городской экспертный совет, который оценит не только актуальность и новизну идеи, но и практическую значимость работы, а также реальность реализации конкурсного инновационного проекта. По результатам городской выставки будут определены победители. Они представят Гродно на областном этапе конкурса. К слову, гродненцы ежегодно, начиная с 2013 года, попадают в число победителей областного и республиканского финалов конкурса.

К участию в проекте приглашаются молодые люди от 14 до 31 года и молодые ученые в возрасте до 35 лет. Свои работы, проекты и предложения они могут представить в 10 различных номинациях.

Проект "100 идей для Беларуси" реализуется БРСМ. Он нацелен на решение социальных вопросов и развитие научно-технического прогресса, мотивацию и развитие молодежного изобретательства и рационализаторства, оказание помощи в продвижении инновационных проектов и перспективных научно-технических разработок.-0-