Свыше 3 тыс. рабочих мест в сфере бытового обслуживания создано в Минске в 2018 году

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 3 тыс. рабочих мест было создано на предприятиях бытового обслуживания столицы в 2018 году. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома" Юрий Натычко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Бытовые услуги в Минске оказывают около 8 тыс. субъектов, из них почти половина - индивидуальные предприниматели. Свыше 2,9 тыс. субъектов предоставляют услуги с выездом к заказчику, то есть не имеют стационарного объекта. Работает примерно 6,5 тыс. объектов. Сфера бытового обслуживания столицы насчитывает 33,5 тыс. рабочих мест. В 2018 году количество объектов увеличилось на 840, создано более 3 тыс. рабочих мест", - отметил Юрий Натычко.

Более 2,9 тыс. субъектов оказывают услуги с выездом к заказчику (без стационарного объекта), преимущественно организовывая свою деятельность в интернете. Еще почти 1 тыс. физлиц обратились с заявлением по оказанию бытовых услуг по заказам граждан.

Наиболее широко представлены и востребованы в столице услуги парикмахерских (25%), услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (23%), по ремонту и пошиву швейных изделий (13%), по ремонту и установке компьютеров, офисных и других машин и оборудования (12%), по аренде и прокату (8%), по ремонту и пошиву обуви (6,5%). Наибольшее количество объектов расположено в Московском и Фрунзенском районах. Почти 99% субъектов в бытовом обслуживании Минска - частники. -0-