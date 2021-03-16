Свыше 350 нарушений ПДД выявили за один день в Минске

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 350 нарушений выявили в Минске в первый день комплекса мероприятий по профилактике аварийности с участием пешеходов. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Комплекс мероприятий стартовал 15 марта и продлится до 19 марта. В первый день сотрудниками столичной ГАИ выявлено 135 фактов нарушения правил проезда пешеходных переходов водителями, 219 фактов нарушения ПДД пешеходами, с проезжей части изъято четыре нетрезвых пешехода", - рассказали в ГАИ.

С начала года на столичных дорогах произошло 40 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 4 человека погибли, 37 получили ранения различной степени тяжести. Все случаи гибели людей в указанных ДТП произошли по вине самих пешеходов, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.-0-