Свыше 40 экипажей комбайнеров в Гродненской области преодолели тысячетонный рубеж по намолоту зерна

25 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области свыше 40 экипажей комбайнеров намолотили по 1 тыс. т и более зерна нового урожая. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Гродненской областной организации профсоюза работников АПК Иван Олизарович.

Больше всего передовиков производства в Гродненском районе. Там значимый рубеж перешагнули 25 экипажей, а два комбайнера, представляющие ПК им. Кремко и СПК им. Деньщикова, уже намолотили по 2 тыс. т зерна.

"Повсеместно передовиков производства чествуют представители профсоюзов, хозяйств, местной власти и общественных организаций. В центре внимания не только комбайнеры, но и те, кто задействован на отвозе зерна, трудится на зернотоках, сушильных комплексах", - отметил Иван Олизарович. Представители отраслевого профсоюза сегодня посетили Щучинский район. Первыми в районе тысячный рубеж по намолоту преодолели комбайнеры ОАО "Василишки" Виктор Юшкевич и Дмитрий Тарасевич.

"Уборка ведется полным ходом, хотелось бы выразить благодарность всем, кто сидит за штурвалом комбайнов, обслуживает технику. Пожелать всем хочу не только высоких урожаев - в центре внимания также охрана труда, техника безопасности, создание достойных условий для работы и отдыха", - отметил Иван Олизарович. Он подчеркнул, что под контролем находится и организация питания всех, кто задействован в уборочной. Горячее питание для работников обеспечили во всех хозяйствах области. Активно продолжают приобретать в хозяйствах и комплекты мебели: разборные столы и стулья, чтобы и в поле создать комфортные условия для обеда.

По данным на 25 июля, в Гродненской области убрано свыше 31% площадей зерновых. Средняя урожайность составляет около 39 ц/га. В лидерах сейчас Гродненский район, здесь убрано почти половина площадей, средняя урожайность составляет около 58 ц/га.-0-

Фото Леонида Щеглова