Свыше 40 иностранных делегаций примут участие в экономическом форуме в Сморгони

23 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Свыше 40 иностранных делегаций примут участие в экономическом форуме и региональной выставке-презентации "Северный вектор Гродненщины", которые пройдут 25 мая в Сморгони. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Сморгонского райисполкома Татьяна Щеберяко.

Традиционный экономический форум "Новые возможности и перспективы сотрудничества" и выставка-презентация "Северный вектор Гродненщины" проходят ежегодно в одном из северных районов Гродненской области. В Сморгони состоится презентация инвестиционного потенциала, конкретных проектов и предложений по ведению бизнеса в регионе. На выставке-ярмарке представят продукцию промышленных, сельскохозяйственных предприятий, организаций малого и среднего бизнеса Ошмянского, Островецкого и Сморгонского районов.

"Для участия в экономическом форуме прибывают представители бизнес-кругов, инвесторов из Беларуси и зарубежья. Среди них как постоянные участники, так и потенциальные партнеры. Ожидаем свыше 40 делегаций из России, Литвы, Латвии, Польши и Украины", - рассказала Татьяна Щеберяко. Во время работы выставки-презентации, а также международного форума запланировано подписание соглашений, дорожных карт о сотрудничестве, контрактов.

Во время международного экономического форума работа будет вестись в пяти секциях. Бизнесмены, эксперты, ученые, представители организаций и предприятий, местной власти обсудят сотрудничество в сфере промышленного производства и энергетики, развитие торгово-экономических отношений между регионами разных стран. Еще одна секция будет посвящена продвижению кластерной модели развития экономики в практику хозяйствования и управления северного региона Гродненской области. Запланирована работа секции по теме туризма, привлечения в регион гостей, возможного включения севера области в безвизовую зону.

В этом году в программу форума включили две новых секции. На одной из них экспертам будут представлены лучшие стартапы и бизнес-идеи от молодежи трех районов. Работа еще одной секции будет посвящена сохранению и тенденции производства баранок в Беларуси. Приглашение поучаствовать в ней получили представители хлебокомбинатов, частного бизнеса, занимающиеся выпуском такой продукции. "Тема не должна удивлять: ведь Сморгонь - давняя белорусская столица баранок", - отметила Татьяна Щеберяко. Она подчеркнула, что одновременно с форумом пройдет фестиваль-ярмарка "Смаргонскія абаранкі". Когда-то Сморгонь славилась на всю Европу своими пекарными производствами. Сейчас в районе возрождают традиции. Гостей ждут выставки, дегустации, уникальные рецепты и концерты.-0-