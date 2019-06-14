Свыше 50 туристических указателей установили на трассе М6 в Гродненской области

14 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе М6 в Гродненской области к II Европейским играм установлены свыше 50 туристических указателей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович, передает корреспондент БЕЛТА.

Начали прием туристов, гостей, участников II Европейских игр пункты пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границе в Гродненской области. Ожидается, что через этот регион Беларуси проследуют не менее 50 тыс. иностранцев. "Важно создать для них комфортные условия. Речь не только о гостиницах, объектах питания, придорожного сервиса. К II Европейским играм запущено движение по четырем полосам на всем протяжении трассы М6 Минск - Гродно. На магистрали установлено свыше 50 туристических знаков, которые подскажут туристам о самых интересных архитектурных, исторических, природных достопримечательностях поблизости", - рассказал Виктор Лискович. Он подчеркнул, что для этих целей было создано мобильное приложение на нескольких языках, посвященное трассе М6, которое вскоре будет доступно для скачивания. Приложение работает как навигатор, и в нем есть подробная информация о тысячах объектов - от туризма до сервиса и общепита.

"Гродненская область будет представлена на II Европейских играх тремя десятками спортсменов, будут на трибунах и болельщики из нашего региона", - отметил Виктор Лискович. Гродненцы уже приобрели около 10 тыс. билетов.

Впрочем, и в Гродненской области во время II Европейских игр будет создана по-настоящему праздничная атмосфера, насыщенная спортивными, развлекательными, информационными мероприятиями. Во время спортивного форума в регионе будут работать и три фан-зоны: в самом Гродно, в Лиде и Волковыске. Самая крупная из них разместится на территории ЦСК "Неман" в областном центре. "На большом экране можно будет посмотреть все самые значимые и интересные события. Планируется концертное сопровождение мероприятий, запланированы игры и викторины на спортивную тематику. Будет организована работа аттракционов, игровых и образовательных площадок, фотозон. Планируется, что в фан-зоне будет не менее 300 посадочных мест. Будет работать выездная торговля", - рассказала заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша. Помогать гостям и посетителям фан-зоны будут около 30 волонтеров.

На территории фан-зоны пройдут церемонии открытия и закрытия чемпионата Европы по спортивному ориентированию среди юношей, который пройдет в Гродно в конце июня. Участниками его станут свыше 500 спортсменов из 32 стран.-0-