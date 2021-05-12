Свыше Br30 млн сэкономили на возведении объектов в Витебской области после вмешательства КГК

12 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного контроля Витебской области пересмотрел подходы по контролю за строительным комплексом и организовал работу по изучению проектно-сметной документации до начала строительства. Во взаимодействии с госстройэкспертизой исключение невыгодных решений и пресечение неэффективного использования бюджетных средств обеспечивается уже на стадии согласования проектной документации. Это позволяет оградить заказчиков и подрядчиков от излишних расходов в виде возможных штрафов и санкций, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

"Только за 2020 год принятые по предложению областного КГК меры позволили сэкономить бюджетных средств на сумму свыше Br30 млн на нескольких объектах. В их числе реконструкция Полоцкого путепровода в Витебске, спорткомплекса в Барани Оршанского района, дворца культуры в Орше, ремонт местных и республиканской (Р76 Орша - Шклов - Могилев) автомобильных дорог, социальных объектов", - отметили в ведомстве.

При изучении контролерами документации по строительству детского сада в одном из райцентров предотвращено повторное включение в сметы технологического оборудования, стоимость которого уже была учтена в составе проекта в сумме Br132 тыс. Также в проект были заложены решения по дорогостоящей внутренней отделке помещений детсада. Другой пример из областного центра. В проект по реконструкции стадиона одной из школ Витебска включили возведение дорогих плоскостных сооружений по видам спорта, которые не являются предметом изучения школьной программы, а также предусмотрено приобретение оборудования для этих площадок. Это повлекло бы нецелевое использование бюджетных денег.

"По рекомендациям Комитета госконтроля Витебской области в сметную документацию по двум объектам сферы образования внесены изменения. Исключены необоснованные расходы и неэкономные решения на сумму свыше Br500 тыс., что снизило сметную стоимость возведения объектов на 15%. По результатам анализа документации на строительство 10 жилых домов в агрогородке Борздовка Оршанского района исключены необоснованные дорогостоящие проектные решения, что позволило предотвратить неэффективное использование Br988 тыс.", - добавили в КГК региона.

Анализ проектных решений по важным объектам строительства Витебской области продолжен и в текущем году.-0-