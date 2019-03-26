Свыше Br43 тыс. налогов недоплатил в бюджет туркомплекс в Нарочанском крае

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частное предприятие, работающее в сфере агроэкотуризма в курортном поселке Нарочь Мядельского района, недоплатило в бюджет более Br43 тыс. налогов, сообщили БЕЛТА в КГК Беларуси.
В 2014-2018 годах в нарушение требований законодательства в бухгалтерском учете фирмы не отражалась задолженность по договорам займа, которую необходимо было включать в состав внереализационных доходов. Это повлекло занижение реального размера налоговой базы.
"За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК. Предпринимаются меры к возмещению ущерба", - рассказали в КГК.-0-
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