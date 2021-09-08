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08 сентября 2021, 11:41

Свыше Br740 тыс. экологического налога недоплатили в бюджет 17 организаций Минской области

Фото из архива
Фото из архива

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше Br740 тыс. экологического налога недоплатили в бюджет 17 субъектов хозяйствования Минской области. Нарушения законодательства об обращении с коммунальными отходами выявил областной комитет госконтроля в каждой второй проверенной организации столичного региона, оказывающей услуги по теплоснабжению котельными на местных видах топлива, сообщили БЕЛТА в КГК.

Выяснилось, что основная причина сложившейся ситуации - отсутствие учета фактического объема образовавшейся в топливосжигающих установках золы (отход III класса опасности).

Некоторые организации ЖКХ вывозили золу на полигоны ТКО в мусоровозах вместе с другими отходами жизнедеятельности, указывая в сопроводительных паспортах не III, а IV класс опасности. Это было экономически выгодно для ЖКХ, поскольку ставка налога на отходы III класса опасности выше остальных: в 2020 году она составляла Br136,69 (на отходы IV класса - Br68,16, отходы жизнедеятельности человека - Br5,39).

Подобными уловками пользовались не только организации ЖКХ, но и предприятия других сфер деятельности, применяющие топливосжигающие установки для обогрева промышленных объектов. В частности, Столбцовскому лесхозу за захоронение отходов производства доначислено Br36 тыс. экологического налога.

"Областной КГК рассчитал суммы экологического налога по каждой организации, исходя из установленных годовых объемов хранения отходов производства и ставок экологического налога", - отметили в контрольном ведомстве.

Кроме того, некоторые организации Минской области в налоговых декларациях (расчетах) по экологическому налогу указали недостоверные сведения об объемах захороненных отходов производства III-IV класса опасности.

Так, с 2019 года Березинское ЖКХ не отражало в госстатотчетности весь объем образовавшейся золы и не платило в бюджет экологический налог за ее захоронение (предприятию начислено к уплате в бюджет Br155 тыс.).

По статистическим данным, в 2020 году Вилейское ЖКХ захоронило на полигоне ТКО 207,2 т неопасных отходов, при этом экологический налог оно уплатило лишь за 21,9 т.

Установлено также, что у некоторых организаций завышен годовой норматив образования золы из-за формального проведения инвентаризации объемов образовавшихся отходов производства. В частности, УП "Столбцовское ОКС" был утвержден годовой норматив образования золы на 2019-2021 годы из расчета 0,06 т на тонну использованной древесины вместо 0,006.

По результатам мониторинга выданы рекомендации об устранении нарушений и недоработок, а ГО "ЖКХ Минской области" предложено обеспечить контроль за поступлением в бюджет доначисленного экологического налога.

На 31 августа текущего года 15 организаций ЖКХ уплатили в бюджет Br513,6 тыс. доначисленного экологического налога и устранили искажения государственной статистической отчетности об обращении с отходами.-0-

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