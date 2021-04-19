Свыше Br950 тыс. заработали на субботнике в Витебской области

19 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Во время республиканского субботника в Витебской области, по предварительным подсчетам, заработали более Br950 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

Во время республиканского субботника в Витебской области представители власти, трудящиеся, молодежь, школьники были задействованы в благоустройстве и наведении порядка на земле. Также от жителей области поступили денежные средства, общая сумма которых составила, по предварительным данным, более Br950 тыс.

Половина заработанных средств будет направлена в Министерство здравоохранения. Эта финансовая поддержка предназначена для укрепления материально-технической базы медицинских учреждений, включая закупку оборудования для оказания плановой и экстренной медицинской помощи населению. Часть средств компенсирует затраты на закупку вакцины от COVID-19 для иммунизации жителей Витебской области.

Вторую половину заработанных денег облисполком направит на ремонт, реконструкцию, реставрацию, восстановление историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

В Витебской области более 300 тыс. человек приняли участие в масштабном субботнике. Значимыми местами благоустройства и наведения порядка стали мемориальные комплексы, объекты, посвященный Году народного единства. Были заложены новые парки, скверы, высажены сады возле домов-интернатов, облагорожены территории учреждений здравоохранения и образования, а также приведены в порядок территории предприятий и организаций.-0-