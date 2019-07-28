Сын защитника Брестской крепости: нынешняя молодежь - достойная смена своих дедов и прадедов

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Нынешняя молодежь является достойной сменой своих дедов и прадедов. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма, ветеран Вооруженных Сил Владимир Семочкин.

В Бресте празднуют 75-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Среди участников торжественных мероприятий и сын участника обороны Брестской крепости Владимир Семочкин. Его отец политрук Илья Семочкин был захвачен в плен и расстрелян фашистами 24 июня 1941 года. Владимиру на тот момент исполнилось два года. Чашу горя и утрат ему пришлось хлебнуть сполна. Вот почему, по признанию подполковника в отставке, в праздничный день он испытывает двойственные чувства.

"С одной стороны, это, конечно, радость - праздник освобождения. Тем более, что мы, бывшие узники, прошли и концлагеря, и тюрьмы и знаем, что такое фашизм не понаслышке. В то же время вспоминаешь тех, кого нет. Это их жизнью завоеван сегодняшний день. Все, что мы имеем, - небо, солнце, прекрасный город, замечательные люди, благодаря им. Я думаю, что нынешняя молодежь, понимающая, грамотная - достойная смена своих дедов и прадедов", - сказал Владимир Семочкин.

Он хорошо помнит, каким увидел Брест в 1945 году. "Изменилось, конечно, все до неузнаваемости. Я просто завидую тем, кто будет жить здесь через сто, тысячу лет! Люди у нас прекрасные, труженики, поэтому уверен, что город и республика будут процветать", - отметил брестчанин.

Сегодня на площади Свободы состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику воинам-освободителям 47 частей и соединений 1-го Белорусского фронта. В праздничной программе также запланированы городской фестиваль-конкурс цветов "Краски Бреста", традиционный Берестейский бал с участием гитариста-виртуоза Тома Синатры, вечерний концерт на площади Ленина "Viva, Штраус", организованный в рамках фестиваля "Классика у Ратуши с Velcom | A1".-0-