Сыр вашему дому

Богатый, насыщенный вкус, плотная консистенция, исключительно натуральные ингредиенты превращают сыры Ошмянского сыродельного завода во вкуснейшую продукцию, известную далеко за пределами нашей страны. Предприятие экспортирует более 95% сыров в Россию, Казахстан и другие страны СНГ.

Для гурманов…

За более чем 70 лет предприятие из небольшого завода выросло в высокоэффективный и довольно успешный комплекс, производящий исключительно натуральные сыры на любой вкус, ни в чем не уступающие мировым производителям.

При изготовлении твердых сыров на ошмянском заводе применяются самые передовые технологии, используются только высококачественные компоненты и самое лучшее молоко. Ежедневно сюда спешат десятки молоковозов, которые доставляют "белое золото" из Ошмянского и Островецкого районов – более 170 тонн в сутки. Затем за дело берутся специалисты лаборатории, тщательно проверяя его плотность, кислотность, температуру… Ведь для производства такого прихотливого продукта, как сыр, молоко должно быть обязательно сортом экстра или высшего.

После модернизации, прошедшей на предприятии в 2015 году, мощности завода позволяют выпускать до 22 тонн сыров в сутки. Всего в ассортименте более 30 наименований: "Королевский", "Белорусское золото", "Царский", "Тильзитер". Среди новинок – сыры "Восточная сказка", "Атлет Тоиду" и "Король Эвард". Настоящий "Сырный рай" – именно под такой торговой маркой можно найти ошмянский сыр на прилавках магазинов.

В прошлом году потребителям представили совершенно новый вид сыра – "Восточная сказка" с ароматом карамели.

– Зрелый сычужный сыр относится к полу-твердым сортам. Благодаря своим вкусовым качествам он получил признание на фестивале "Сырный Олимп", который ежегодно проходит в Гродно, – отмечает директор предприятия "Ошмянский сыродельный завод" филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат" Юрий Викторович Адамович. – Сыр отличается пикантно-ароматным, слегка сладковато-солоноватым вкусом, хорошо натирается и плавится, используется в составе легких блюд и сырных тарелок. Прекрасно сочетается с фруктами.

…и ЗОЖников

Продукты с низким содержанием жира – одно из популярных направлений во всем мире. Ошмянский сыродельный завод также поддерживает этот тренд. Который год на предприятии производятся средние и низкожирные сыры (20–30%), которые подойдут не только для утреннего бутерброда или салата, но и станут полноценным перекусом в течение дня. Например, сыр "Фитнес-чиз" 25%-ной жирности. Пряный, слегка горьковатый вкус приближает его к известным элитным видам сыров. Этот продукт – отличное решение для людей, которые стремятся быть в хорошей форме и занимаются фитнесом.

По словам директора завода, на вкус продукта кроме используемого сырья и технологии производства влияет также его упаковка. Не так давно на предприятии стали использовать латекс – покрытие защищает продукт от бактерий и сохраняет его свежесть.

– Внедряем технологию производства сыров группы "Пармезан". Также работаем над группой сыров с длительным сроком созревания – свыше 30 суток, – рассказывает Юрий Викторович. – На территории завода идет строительство новой камеры для созревания, что позволит увеличить линейку твердых сортов с более высокой добавленной стоимостью. В этом году планируем запустить ее в эксплуатацию.

Еще одно доказательство качества ошмянской продукции – победы на многочисленных конкурсах и выставках. Не раз сыры признавались лучшими на республиканских конкурсах. А в прошлом году на международном конкурсе "Молочный успех", проходившем в Сочи, сыры "Гранападано" и "Атлет Тоиду" завоевали Гран-при.

Но главная награда для работников Ошмянского сыродельного завода – благодарные отзывы покупателей о превосходном качестве и вкусе сыров. Именно это, как считают на предприятии, является важным стимулом к разработке новых видов и вкусов продукции "Сырный рай".

Мощность – до 22 тонн сыра в сутки.

Поступает на завод – свыше 170 тонн молока.

Наименований продукции – более 30 видов.

Экспорт – 95%.

Марина ВАЛАХ, газета "7 Дней".

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА