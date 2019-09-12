Сырный фестиваль, музыкальное путешествие и 250-метровая картина - Гродно отпразднует День города

12 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродно 13 и 14 сентября отметит свое 891-летие. Областной центр проведет День города под слоганом "Гродно звучит!". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском горисполкоме.

В эти дни город зазвучит множеством звуков и мелодий: всем желающим предложат праздник-путешествие по уголкам города, где будет играть музыка разных стилей и направлений.

Основные праздничные мероприятия в городе развернутся 14 сентября. Старт им дадут на улице Горького, участок которой к знаменательной дате гродненские художники превратят в посвященную городу ковер-картину размером 250 на 10 м. Здесь будет работать площадка классической музыки, откроется выставка музыкальных инструментов и фотозон от предприятий города. Запланированы дефиле оркестра 6-й отдельной механизированной бригады и плац-концерт роты почетного караула военного факультета ГрГУ имени Я.Купалы.

В сквере по улице Горького развернется площадка духовой музыки, а на площади Ленина гостей праздника ждет ретро-музыка. В парке имени Жилибера зазвучит музыка детства, а у молодежного центра "Гродно" будет работать рок-площадка. Кроме того, по всему центру городу организуют работу десяток развлекательных, спортивных, культурных, познавательных зон. Пройдут и бесплатные экскурсии.

Одним из центральных событий станет VII Открытый фестиваль сыра. На сей раз вкусный праздник примет ЦСК "Неман". Гостей праздника ждут дегустации, мастер-классы от поваров и даже сырный аукцион. Завершится фестиваль концертом Макса Барских.

Продолжат в Гродно и традицию открытия к празднику новых объектов. В парковой зоне микрорайона Вишневец 13 сентября начнет работу первый в стране музей узлов. У школы в микрорайоне Ольшанка в этот же день откроется футбольное поле с искусственным покрытием, а на улице Лермонтова распахнет свои двери общежитие для юных футбольных талантов. На базе гродненской СШ №22 начнет работу Центр допризывной подготовки и медицинской подготовки.

Приятной новостью для горожан станет тот факт, что в честь праздника проезд общественном транспорте 13 и 14 сентября будет бесплатным. Для доставки жителей Гродно к месту гуляний выделят дополнительные автобусы и троллейбусы.-0-