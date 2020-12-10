Сырный вкус Беловежской пущи

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 10 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:10 Гандболисты "Фленсбурга" победили "Эльверум" в Лиге чемпионов Спорт
22:56 В столице в ДТП столкнулись два автомобиля Происшествия
22:23 Саммит ЕС предложил подготовить международный договор о борьбе с пандемиями на базе ВОЗ В мире
22:22 Российские гандболистки одолели черногорок на чемпионате Европы Спорт
22:15 Беларусь сможет производить дженерик препарата нового поколения против ВИЧ Общество
22:02 ООН подтверждает намерение направить миротворческую миссию в Нагорный Карабах В мире
21:56 Хоккеисты жлобинского "Металлурга" обыграли "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси Спорт
21:47 Гомельский ГМУ направил волонтеров для помощи медперсоналу Речицкой райбольницы в "красной" зоне Регионы
21:35 ВОЗ предупредила об опасности употребления алкоголя в период пандемии В мире
21:14 Определены группы финала молодежного ЧЕ по футболу Спорт
21:09 Лучших волонтеров года среди молодежи выберут в Гомельской области Регионы
21:01 Хоккеисты "Гомеля" обыграли "Неман" в матче чемпионата Беларуси Спорт
20:50 Утвержден график работы больниц и поликлиник в новогодние и рождественские праздники Общество
20:46 Похитивший более Br17,8 тыс. сотрудник АЗС получил 4 года лишения свободы с отсрочкой на 3 года Происшествия
20:22 ФОТОФАКТ: Иудеи всего мира празднуют Хануку Общество
20:06 Выставка живописи Владимира и Андрея Ткаченко открылась в Минске Культура
19:56 Минздрав пояснил решение о выдаче терапевтами больничных контактам 1-го уровня при посещении пациентов с COVID-19 Общество
19:54 Второй энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии остановили из-за аварийной ситуации В мире
19:33 "Гомельоблавтотранс" направит Br5 тыс. для нужд областной инфекционной больницы Регионы
19:21 Круизы по Южно-Китайскому морю возобновлены В мире
19:15 Летевший из Омска в Москву самолет совершил экстренную посадку из-за гибели пассажира В мире
19:01 За вывешивание незарегистрированной символики предусмотрена административная ответственность - ГУВД Происшествия
18:56 ЧМ по легкой атлетике в закрытых помещениях перенесен Спорт
18:53 Рынок труда и портрет безработного Минска в условиях пандемии Регионы
18:51 В минском магазине мужчина пытался пронести продукты мимо кассы и ударил охранника Происшествия
18:48 Готовность противостоять современным вызовам и угрозам отвечает общим интересам стран СНГ - Макей Политика
18:42 Второе за день землетрясение произошло на Байкале В мире
18:37 Майки с автографами Марадоны и Ширера - выставка футбольной атрибутики открылась в Витебске Регионы
18:32 Заседание Совета глав государств СНГ состоится 18 декабря в формате видеоконференции Политика
18:31 Акция "Наши дети" прошла в столичном Доме ребенка №1 при участии коллектива Белорусского радио Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
10 декабря 2020, 21:58

Сырный вкус Беловежской пущи

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
У подножия Каменецкой вежи
Знания без границ

Город Высокое знаменит своими сыроделами еще с XVI века. Более 80 лет эту славу поддерживает СОАО "Беловежские Сыры" – одно из лучших предприятий по производству элитных сыров.

Компоненты успеха: сырье, технологии, кадры

История СОАО "Беловежские Сыры" началась в 1938 году, когда в самом экологически чистом районе Беларуси, в 20 километрах от Беловежской пущи, открыли новый сыроваренный цех.

– Появился он не на пустом месте. Основой стали знания, опыт и навыки белорусских сыроваров, которые сотни лет оттачивали и совершенствовали свое мастерство. Только ремесленное производство сыра перевели в промышленный масштаб, – отмечает учредитель СОАО "Беловежские Сыры" Светлана Сушко, которая создала производство продукции, известной далеко за пределами страны.

В год предприятие производит до 8500 тонн высококлассной продукции — полутвердые и мягкие сыры, а также масло. Одним из самых главных компонентов является сырье, которое поступает сюда из хозяйств Каменецкого, Малоритского и Брестского районов. Это более 250 тонн молока экстра и высшего сорта. Другое здесь просто не примут, ведь качественное сырье – основа производства элитных сыров.

– Мы используем технологии и соблюдаем стандарты бережливого производства, – поясняет Светлана Васильевна. – На каждом этапе, от поступления молока до выхода готовой продукции, автоматизирован контроль качества и контроль соблюдения технологий.

Технологический процесс – это еще одно звено в производственной цепочке. За последние годы на предприятии проведена масштабная реконструкция. Так, в 2017-м установлено оборудование по производству эксклюзивных видов сыров "Манчего". Спустя год ассортимент пополнился ЗОЖ-продуктами. Стали выпускать топленое масло ГХИ. В 2019 году в эксплуатацию введен современный складской комплекс.

Коллектив СОАО "Беловежские сыры" – настоящая команда единомышленников. Более 270 человек нацелены на общий результат: сформировать имидж Беларуси как производителя лучших в мире элитных молочных продуктов. Надо сказать, у сыроделов из Высокого это отлично получается!

Сырная тарелка к вашему столу

На одном из авторитетных европейских конкурсов – Superior Taste Award – среди 3000 продуктов со всего мира отмечены беловежские сыры и масло.

Сразу две звезды получил сыр "Белая фета". По словам специалистов предприятия, первые рецепты изготовления этого продукта известны со времен Гомера в Древней Греции. С молочной кислинкой и приятный на вкус, этот нежный сыр сегодня пользуется особой популярностью среди искушенных ценителей и знатоков подобной продукции.

Вряд ли найдется что-то вкуснее порции превосходной пасты, посыпанной "Беловежским молодым пармезаном". Полутвердый сыр не крошится и к тому же режется очень легко.

Настоящий хит продаж – сыр "Мальбер". Помимо оригинальной подачи в форме шара, продукт отличается классическим нежным вкусом и натуральным составом.

С сыром "Ланцелот с ароматом топленого молока" ваш завтрак будет по-настоящему идеальным. Нежно-сливочный вкус с нотками топленого молока оставляет исключительно приятное послевкусие.

Истинные гурманы точно оценят сыр "Пиковая дама". Его главный секрет – аромат. Стоит только разрезать головку, как воздух вокруг наполнится сладким ароматом грецкого ореха. Вкус у продукта мягкий, слегка солоноватый. А чтобы попробовать уникальный в своем роде сыр с пажитником, необязательно лететь в Швейцарию. Этот не просто вкусный, но и невероятно полезный "Беловежский трюфель с пажитником и ароматом грецкого ореха" изготавливают в Высоком. Его главное преимущество – богатая вкусовая гамма. Классические нотки, оттененные ореховым ароматом и пажитником, доставляют непередаваемое кулинарное удовольствие.

К слову, на качество сыра кроме используемого сырья и технологии производства влияет и упаковка. За нее на предприятии отвечает современная линия парафинирования. Специальный воск, мягко обволакивающий головки сыра, надолго сохраняет его свежесть и отменный вкус.

В такой "одежке" выпускается несколько видов, в том числе "Голден Чиз". По-другому его можно назвать "золотой сыр", главное отличие которого – крупные овальные "глазки" размером со спелую вишню. Это результат деятельности пропионовокислых бактерий, вырабатывающих в процессе созревания продукта углекислый газ. Именно благодаря бактериям сыры имеют характерный сладковато-пряный вкус и аромат.

Местным сыроделам есть что предложить покупателям, заботящимся о здоровье и фигуре.

Знакомьтесь – легкий низкокалорийный сыр "Высокий град" с содержанием жира всего 28%. Натуральный классический сычужный, легкую пикантность ему придает небольшая кислинка. Многие приверженцы ЗОЖ уже оценили продукт по достоинству. В этом году "Беловежские сыры" презентовали очередную новинку – инновационную коллекцию сыров "Сарматия". В чем ее уникальность? В технологии, основанной на шляхетском наследии и сыроваренных традициях Беларуси. Эти сыры, как отмечают на предприятии, может считать своей национальной гордостью каждый белорус.

Коллекция включает сразу несколько наименований: "Сарматия Пармезан", "Сарматия Маасдам", "Сарматия Гауда", "Сарматия Тильзитер".

Например, полутвердый сыр "Маасдам" изготовлен из высококачественного молока по уникальному рецепту на основе пропионовых голландских культур. "Гауда" и вовсе считается одним из самых популярных сыров во всем мире, в том числе и в европейской кухне. Уверены, нежный сливочный вкус "Сарматия Гауда" с приятной кислинкой и насыщенным молочным ароматом вам точно придется по душе, как и любой другой шедевр СОАО "Беловежские сыры".

СОАО "Беловежские сыры" производит масло Гхи, которое содержит в себе витамин Е, А, незаменимые жирные кислоты. Это масло полезно при простудах, инфекционных заболеваниях дыхательных органов, а также ранах кожных покровов. Гхи эффективно борется со слабостью и помогает восстановить ослабленный иммунитет. По большому счёту, маслу гхи отводится огромная роль в сохранении здоровья человеческого организма.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Марина ВАЛАХ.

Фото Павла ОРЛОВСКОГО

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
предприятие производство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
У подножия Каменецкой вежи
Фото из архива Гомельский ГМУ направил волонтеров для помощи медперсоналу Речицкой райбольницы в "красной" зоне
Фото из архива Лучших волонтеров года среди молодежи выберут в Гомельской области
Фото из архива "Гомельоблавтотранс" направит Br5 тыс. для нужд областной инфекционной больницы
Фото из архива Рынок труда и портрет безработного Минска в условиях пандемии
Анастасия Пищулова и ее коллекция Майки с автографами Марадоны и Ширера - выставка футбольной атрибутики открылась в Витебске
Главное
Александр Лукашенко во время посещения БНТУ Лукашенко: Беларусь переживает трудный период становления, и это связано со сменой поколений
Лукашенко одобрил план применения региональной группировки войск Беларуси и России
Белорусские депутаты приняли в первом чтении поправки в законы о медиации
Импровизация в стиле "Твист". В комплексе Minsk World сдан еще один дом!
Топ-новости
Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о взаимном признании виз
Глава МИД: мы хотели бы видеть объективную оценку происходящего внутри и вокруг Беларуси
Сахарные заводы будут работать в рыночных условиях - Субботин
Беларусь сможет производить дженерик препарата нового поколения против ВИЧ
Минздрав пояснил решение о выдаче терапевтами больничных контактам 1-го уровня при посещении пациентов с COVID-19
Всебелорусское народное собрание поможет объединению общества в работе на благо страны - ученый
ФОТОФАКТ: Иудеи всего мира празднуют Хануку
Утвержден график работы больниц и поликлиник в новогодние и рождественские праздники
ГПК прокомментировал решение об ограничении выезда из страны в связи с COVID-19
Денежные доходы населения за ноябрь индексируются на 5,2% - Минтруда
Единая городская служба занятости Минска открылась по ул.Берестянской
Заседание Совета глав государств СНГ состоится 18 декабря в формате видеоконференции
В ноябре подорожали овощи и сахар, подешевели цитрусовые и пшено
Караев: люди на прямых линиях поднимают не только частные, но и глобальные темы
Россельхознадзор снимает ограничения на поставки продукции с трех белорусских мясокомбинатов
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.