Сырный вкус Беловежской пущи

Город Высокое знаменит своими сыроделами еще с XVI века. Более 80 лет эту славу поддерживает СОАО "Беловежские Сыры" – одно из лучших предприятий по производству элитных сыров.

Компоненты успеха: сырье, технологии, кадры

История СОАО "Беловежские Сыры" началась в 1938 году, когда в самом экологически чистом районе Беларуси, в 20 километрах от Беловежской пущи, открыли новый сыроваренный цех.

– Появился он не на пустом месте. Основой стали знания, опыт и навыки белорусских сыроваров, которые сотни лет оттачивали и совершенствовали свое мастерство. Только ремесленное производство сыра перевели в промышленный масштаб, – отмечает учредитель СОАО "Беловежские Сыры" Светлана Сушко, которая создала производство продукции, известной далеко за пределами страны.

В год предприятие производит до 8500 тонн высококлассной продукции — полутвердые и мягкие сыры, а также масло. Одним из самых главных компонентов является сырье, которое поступает сюда из хозяйств Каменецкого, Малоритского и Брестского районов. Это более 250 тонн молока экстра и высшего сорта. Другое здесь просто не примут, ведь качественное сырье – основа производства элитных сыров.

– Мы используем технологии и соблюдаем стандарты бережливого производства, – поясняет Светлана Васильевна. – На каждом этапе, от поступления молока до выхода готовой продукции, автоматизирован контроль качества и контроль соблюдения технологий.

Технологический процесс – это еще одно звено в производственной цепочке. За последние годы на предприятии проведена масштабная реконструкция. Так, в 2017-м установлено оборудование по производству эксклюзивных видов сыров "Манчего". Спустя год ассортимент пополнился ЗОЖ-продуктами. Стали выпускать топленое масло ГХИ. В 2019 году в эксплуатацию введен современный складской комплекс.

Коллектив СОАО "Беловежские сыры" – настоящая команда единомышленников. Более 270 человек нацелены на общий результат: сформировать имидж Беларуси как производителя лучших в мире элитных молочных продуктов. Надо сказать, у сыроделов из Высокого это отлично получается!

Сырная тарелка к вашему столу

На одном из авторитетных европейских конкурсов – Superior Taste Award – среди 3000 продуктов со всего мира отмечены беловежские сыры и масло.

Сразу две звезды получил сыр "Белая фета". По словам специалистов предприятия, первые рецепты изготовления этого продукта известны со времен Гомера в Древней Греции. С молочной кислинкой и приятный на вкус, этот нежный сыр сегодня пользуется особой популярностью среди искушенных ценителей и знатоков подобной продукции.

Вряд ли найдется что-то вкуснее порции превосходной пасты, посыпанной "Беловежским молодым пармезаном". Полутвердый сыр не крошится и к тому же режется очень легко.

Настоящий хит продаж – сыр "Мальбер". Помимо оригинальной подачи в форме шара, продукт отличается классическим нежным вкусом и натуральным составом.

С сыром "Ланцелот с ароматом топленого молока" ваш завтрак будет по-настоящему идеальным. Нежно-сливочный вкус с нотками топленого молока оставляет исключительно приятное послевкусие.

Истинные гурманы точно оценят сыр "Пиковая дама". Его главный секрет – аромат. Стоит только разрезать головку, как воздух вокруг наполнится сладким ароматом грецкого ореха. Вкус у продукта мягкий, слегка солоноватый. А чтобы попробовать уникальный в своем роде сыр с пажитником, необязательно лететь в Швейцарию. Этот не просто вкусный, но и невероятно полезный "Беловежский трюфель с пажитником и ароматом грецкого ореха" изготавливают в Высоком. Его главное преимущество – богатая вкусовая гамма. Классические нотки, оттененные ореховым ароматом и пажитником, доставляют непередаваемое кулинарное удовольствие.

К слову, на качество сыра кроме используемого сырья и технологии производства влияет и упаковка. За нее на предприятии отвечает современная линия парафинирования. Специальный воск, мягко обволакивающий головки сыра, надолго сохраняет его свежесть и отменный вкус.

В такой "одежке" выпускается несколько видов, в том числе "Голден Чиз". По-другому его можно назвать "золотой сыр", главное отличие которого – крупные овальные "глазки" размером со спелую вишню. Это результат деятельности пропионовокислых бактерий, вырабатывающих в процессе созревания продукта углекислый газ. Именно благодаря бактериям сыры имеют характерный сладковато-пряный вкус и аромат.

Местным сыроделам есть что предложить покупателям, заботящимся о здоровье и фигуре.

Знакомьтесь – легкий низкокалорийный сыр "Высокий град" с содержанием жира всего 28%. Натуральный классический сычужный, легкую пикантность ему придает небольшая кислинка. Многие приверженцы ЗОЖ уже оценили продукт по достоинству. В этом году "Беловежские сыры" презентовали очередную новинку – инновационную коллекцию сыров "Сарматия". В чем ее уникальность? В технологии, основанной на шляхетском наследии и сыроваренных традициях Беларуси. Эти сыры, как отмечают на предприятии, может считать своей национальной гордостью каждый белорус.

Коллекция включает сразу несколько наименований: "Сарматия Пармезан", "Сарматия Маасдам", "Сарматия Гауда", "Сарматия Тильзитер".

Например, полутвердый сыр "Маасдам" изготовлен из высококачественного молока по уникальному рецепту на основе пропионовых голландских культур. "Гауда" и вовсе считается одним из самых популярных сыров во всем мире, в том числе и в европейской кухне. Уверены, нежный сливочный вкус "Сарматия Гауда" с приятной кислинкой и насыщенным молочным ароматом вам точно придется по душе, как и любой другой шедевр СОАО "Беловежские сыры".

СОАО "Беловежские сыры" производит масло Гхи, которое содержит в себе витамин Е, А, незаменимые жирные кислоты. Это масло полезно при простудах, инфекционных заболеваниях дыхательных органов, а также ранах кожных покровов. Гхи эффективно борется со слабостью и помогает восстановить ослабленный иммунитет. По большому счёту, маслу гхи отводится огромная роль в сохранении здоровья человеческого организма.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Марина ВАЛАХ.

Фото Павла ОРЛОВСКОГО