Таблички с именами героев ВОВ разместят на городских остановках Гомеля

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Проект "Родные лица Великой Победы" стартует сегодня в Гомельской области, сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ Гомельской области.

Ребята из БРСМ на городских остановках закрепят таблички с именами и подвигами героев - участников Великой Отечественной войны. "Родные лица Великой Победы" появятся на остановочных пунктах, названных в честь защитников страны.

20 и 21 мая первые секретари БРСМ со всей области соберутся в Гомеле на заседание. В течение двух дней пройдут как патриотические мероприятия, так и обучающие - для лидеров молодежи. Также для молодежных лидеров юго-восточного региона страны состоятся обучающие семинары и вебинары.

Молодые люди со всего региона также возложат цветы к братской могиле народных ополченцев и Героя Советского Союза Тимофея Степановича Бородина. Эта областная эстафета памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" станет частью республиканского многоступенчатого патриотического проекта "Цветы Великой Победы".-0-