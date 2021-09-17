Таблички в честь воссоединения Беларуси установили на Старом мосту в Гродно

17 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На Старом мосту в Гродно установили восстановленные исторические таблички в честь воссоединения Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

История моста насчитывает более 100 лет. В 1944 году пролеты старого моста взорвали отступающие немецкие войска. Сооружение восстановили к осени 1949 года. Открытие моста приурочили к памятной дате - 10-летию воссоединения Беларуси.

На протяжении десятилетий об этом напоминали таблички, установленные на въездах на мост. В 2008 году сооружение реконструировали: мост стал шире, выше, удобнее, увеличилась его пропускная способность. Таблички демонтировали, но сохранили на базе одного из городских предприятий.

Накануне Дня народного единства таблички восстановили в первоначальном виде и вернули на Старый мост.

"17 сентября для Гродненского региона - важнейшая дата. Западные области вернулись в белорусскую семью. Открытие исторических табличек стало одним из подарков городу к праздникам, ведь так совпало, что Гродно 18 сентября отметит и День города", - рассказал во время открытия табличек председатель Гродненского облисполкома Мечислав Гой.

Праздничные мероприятия ко Дню народного единства проходят во всей Гродненской области. В Гродно они развернулись на нескольких локациях. Старт празднику дал торжественный митинг на Кургане Славы. В его основание была заложена капсула времени с посланием потомкам, рядом высажена аллея Единства. Также одной из основных площадок стала улица 17 сентября, где прошли спортивные состязания, работала тематическая выставка.

В День города 18 сентября гостей и жителей Гродно также ждет насыщенная программа с концертами, интерактивными площадками, фейерверком и световым шоу.-0-

Фото Леонида Щеглова