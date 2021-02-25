Тайны "Прибужского Полесья" раскроет школьникам экотуристический фестиваль в Брестском районе

25 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Республиканский ландшафтный заказник "Прибужское Полесье" организует 13-й открытый эколого-туристический фестиваль "Тайны Прибужского Полесья", сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий специалист заказника Инна Середич.

К участию приглашают учащихся 6-7-х классов. Прием заявок уже начался.

Фестиваль состоит из нескольких отборочных этапов, во время которых школьники выполнят разнообразные задания. Первое испытание - викторину - организаторы проведут в апреле. Ребятам нужно будет ответить примерно на 20 вопросов о природе "Прибужского Полесья" и Беларуси. По результатам этого конкурса в следующий раунд выйдут 10 лучших команд. Для них проведут небольшую экскурсию по заказнику, а потом участники вместе со специалистом займутся сбором лекарственных растений для гербария.

Отбор в заключительный этап фестиваля пройдут пять команд. Они в начале осени посоревнуются в экологическом квесте и на спортивно-туристической полосе препятствий, которая включает прохождение лабиринта, барьера, паутины, мини-гольф, бросание колец и другие увлекательные испытания. Также в занимательной форме ребятам расскажут о правильной сортировке мусора, краснокнижных растениях "Прибужского Полесья".

Помимо школьников Бреста и района в эколого-туристическом фестивале предлагают поучаствовать учащимся из других регионов.

Цель мероприятия - воспитание бережного отношения к природе, необходимости ее сохранения, развитие сотрудничества детских коллективов в сфере экологии.

Организаторами фестиваля выступают республиканский ландшафтный заказник "Прибужское Полесье" и Брестский райисполком.-0-