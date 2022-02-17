"Такие сотрудники читают по губам". Как на одном предприятии работают 14 человек с инвалидностью

Найти работу человеку с инвалидностью всегда было не самой простой задачей. Готовы ли наниматели видеть в штате особенных сотрудников, как государство пытается заинтересовать в этом предприятия и открыта ли карьерная лестница для тех, кто серьезно болен? Ищем ответы в Молодечненском районе.

Найти возможности

В регионе живет больше 8 тыс. человек, получающих пособие по инвалидности. Из них почти 3 тыс. трудоспособного возраста, но только чуть больше половины могут работать. У остальных нет необходимых профессиональных и трудовых рекомендаций.

- Для каждого человека с ограниченными возможностями медико-экспертная комиссия составляет индивидуальную программу реабилитации. В ней прописано, кто какими видами работ может заниматься без вреда для здоровья, а кому запрещены различные нагрузки, связанные с трудовой деятельностью. Исходя из этих рекомендаций мы определяем, чем можем помочь, - объясняет заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Молодечненского райисполкома Ирина Воротынская.

В этом направлении местные власти делают много. Во-первых, исполком ежегодно бронирует несколько десятков рабочих мест специально для людей с инвалидностью. Во-вторых, чтобы повысить их конкурентоспособность на рынке труда, проводят адаптацию к трудовой деятельности: от полугода до года все расходы по зарплате и налоговым вычетам за них предприятию компенсирует государство. Только в прошлом году на это в регионе потратили около Br25 тыс. и трудоустроили трех человек с ограниченными возможностями.

- Также предлагаем таким людям пройти курсы предпринимательской деятельности и получить субсидию для создания своего дела. Уже есть удачные примеры. В прошлом году парень с II группой инвалидности открыл ЧУП по производству околостаночного оборудования для обработки древесины. В этой фирме он не только учредитель, но и сам ведет бухгалтерский учет, так как заочно учится как раз этой профессии. Вместе с ним работают два человека, - рассказывает Ирина Воротынская.

В управлении стараются помочь каждому, у кого есть профессиональные и трудовые рекомендации. Однако найти работу людям с инвалидностью не всегда удается быстро:

- В конце 2021-го познакомилась с парнем-колясочником: I группа инвалидности, не может ходить, но имеет огромное желание работать и очень коммуникабельный. Место искали ему долго, в итоге договорились с одним из частных предприятий - сейчас он проходит обучение.

И таких историй много. Из 1854 человек, имеющих профессиональные и трудовые рекомендации, постоянное место работы есть у 921. 732 из них - люди с III группой инвалидности, у них нет серьезных ограничений. Но место работы находят и для тех, у кого более серьезные проблемы со здоровьем. Например, с II группой в Молодечненском районе трудоустроены 155 человек, а с I - 34.

- На селе возможностей для трудоустройства человека с инвалидностью меньше. Там найти работу можно только в хозяйстве, где требуется физический труд. Хотя иногда появляются подходящие варианты. К примеру, в Радошковичах есть два предприятия, которые проводят адаптацию людей с инвалидностью к трудовой деятельности и принимают их на работу, - делится Ирина Воротынская.

"Нам больные не нужны"

Чтобы предприятия охотнее брали в штат людей с инвалидностью, местные власти готовы компенсировать расходы на покупку необходимого для их работы оборудования. К примеру, молодечненскому филиалу УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ" возместили около Br455 тыс., потраченных на вторую линию экструдера.

- Мы производим кабель-каналы для прокладки электротехнических проводов. Спрос на них вырос, поэтому купили дополнительное оборудование и привлекли к работе людей с инвалидностью, так как ОО "БелТИЗ" уже имеет такой опыт. Наняли трех человек: парень, у которого проблемы со зрением, трудится машинистом экструдера, еще двое, имеющих общее заболевание, - укладчики-упаковщики. Их работа несложная: когда линия идет, кабель-канал отрезается на мерные отрезки, их необходимо уложить в коробку и проверить количество, - вводит в курс дела начальник филиала Сергей Цырганович.

Упомянутого машиниста экструдера зовут Алексей Рутковский. Он с рождения инвалид III группы. Без очков с сильным диоптрием практически ничего не видит. Из-за проблем со зрением Алексей не смог поступить в колледж:

- Пришлось сразу после школы ехать на заработки в Москву. Был автомойщиком, но спустя полгода вернулся в Молодечно. Здесь предложили устроиться подсобным рабочим на завод "ЭНВА" ОО "БелТИЗ". Вскоре уволился оттуда из-за маленькой зарплаты. Приходилось работать неофициально: то на пилораме, то еще где-то. Таким, как я, тяжело найти место даже с направлением от центра занятости. Как только узнают диагноз, отправляют проходить комиссию, на которой окулист не дает разрешение на работу: нужно ехать в Минск на МРЭК, а там все затягивается на несколько месяцев. Поэтому вариант со "Светоприбором" появился как нельзя кстати.

Согласна с Алексеем укладчица-упаковщица Екатерина Гусова, которая тоже недавно устроилась на "Светоприбор". У женщины на фоне стресса возникли проблемы со здоровьем, что привело к III группе инвалидности. После этого поиски работы заметно усложнились:

- Раньше я была продавцом. Но после получения инвалидности меня попросили на выход. Начала искать новое место. И тут возникли проблемы: как только работодатель слышит об инвалидности, сразу заканчивает собеседование. Однажды даже сказали: "Нам больные не нужны". Перебивалась временными заработками: то яблоки собирала, то картошку у фермеров. На "Светоприбор" устроилась после того, как обратилась в управление по труду, занятости и соцзащите. Теперь впервые за долгое время могу работать официально.

Не хуже других справляются

Есть в Молодечно организации, где работники с инвалидностью - не редкость. Например, в ОАО "ЭНЭФ" таких 14 человек.

- В середине 2000-х я была членом благотворительного клуба, который сопровождал людей с проблемами слуха. Так я узнала об обществе "Камертон" - объединении матерей, дети которых практически не слышат и не разговаривают. Мы всегда помогали им в том числе с покупкой слуховых аппаратов. Когда я стала директором предприятия, матери начали обращаться ко мне с просьбой найти работу их детям. Со специалистами и технологами выбрали процессы, на которые можно поставить таких людей, взяли в штат сначала трех человек. Так все и началось. Коммуникацию выстраивать с ними несложно: многие читают по губам. В некоторых случаях бригадир может написать записку, - рассказывает руководитель ОАО "ЭНЭФ" Наталья Голота.

В штате предприятия инвалиды не только по слуху, но и по зрению, с аутистическими расстройствами, несворачиваемостью крови. При этом, уверяет руководитель, их работой она довольна:

- Проблем нет. Люди знают, что к ним относятся так же, как и к остальным. Карьерная лестница для всех открыта. У нас были люди с инвалидностью, которые становились и бригадирами, и мастерами.

Все устраивает на "ЭНЭФ" и особенных сотрудников. Ольга Янушкевич уже четыре года трудится здесь намотчицей, и условия ей нравятся:

- У меня с детства проблемы со слухом, поэтому с поиском работы приходилось сложно. Одно время была штамповщицей на "ЭНВА", но там очень тяжело. Поэтому, когда подруга сказала, что здесь есть место, я сразу пришла сюда.

У Оксаны Царик тоже проблемы со слухом. Правда, ей найти работу всегда было проще - помогала полученная специальность швеи:

- Работала в ателье, на одном крупном производстве одежды. Но там не всегда было хорошее отношение: кричали, ругались из-за брака. В другие места никто брать не хотел. Потом узнала про "ЭНЭФ". Пришла, все понравилось.

По такому же алгоритму на предприятие попал и Тарас Пошко. Он уже 16 лет на "ЭНЭФ". Начинал с самых простых операций, а сейчас трудится в механическом цеху и делает продукцию для завода "Атлант".

- Хорошо, что нам дают шанс на хорошую работу. Это очень важно, потому что, когда ты имеешь инвалидность и проблемы с речью и слухом, сложно трудоустроиться, - говорит мужчина.

Вадим БАННЫЙ,

фото - Павел ОРЛОВСКИЙ,

газета "7 Дней".-0-