Таксисты и маршрутчики в Витебской области с начала года совершили более 4 тыс. нарушений

23 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Более 4 тыс. нарушений правил дорожного движения, которые совершили водители такси и маршруток, зафиксировали сотрудники ГАИ на дорогах Витебской области с начала года, сообщил корреспонденту БЕЛТА во время рейда по улицам областного центра начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

"Самые распространенные нарушения у водителей - необозначение поворотниками маневрирования, превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора, разговоры по телефону во время движения. Всего сотрудники ГАИ в Витебской области зафиксировали более 4 тыс. нарушений правил дорожного движения водителями такси и маршруток", - отметил Александр Казючиц.

По его словам, были случаи, когда водители находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, без водительских прав, произошло несколько ДТП с наездом на людей на пешеходном переходе. Многие таксисты не предупреждают пассажиров, что нужно пристегиваться ремнем безопасности. За такое нарушение ответственность несет не только водитель, но и пассажир.

Во время негласного рейда были замечены несколько водителей, которые проехали на красный сигнал светофора, нарушали правила маневрирования и требования разметки, двигаясь не в той полосе. Все нарушения инспекторы зафиксировали на регистраторы, информация передана в транспортную инспекцию. Водители будут вызваны для разбирательства в ГАИ.

Александр Казючиц подчеркнул, что практика проведения подобных негласных мероприятий будет продолжена. Рейды направлены на обеспечение безопасности пассажирских перевозок и пресечение нарушений. Но и пассажиры не должны быть в стороне, когда наблюдают нарушение, следует делать замечания водителям.-0-