Тактико-специальные учения МЧС прошли в Пуховичском районе

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе спасатели провели тактико-специальные учения для тренировки личного состава, отработки навыков тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации ЧС на объектах больших площадей. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Место проведения учений было определено на территории крупного завода ЗАО "Август-Бел", современного предприятия по выпуску химических средств защиты растений.

Вначале спасатели ознакомились с объектом и его спецификой. Затем начались практические вводные, которые прошли в три этапа.

Согласно тактическому замыслу, в результате короткого замыкания электропроводки в административном корпусе произошло задымление в помещениях первого и второго этажа. Часть работников административного корпуса эвакуировалась самостоятельно. Однако многие работники оказались заблокированными на втором этаже.

"Спасатели установили АЦ у ворот ЗАО "Август-Бел", совместно с персоналом объекта провели эвакуацию людей в безопасную зону. Создали звено ГДЗС, организовали поиск и спасение пострадавшего. Также была проведена разведка, в ходе которой обнаружен источник задымления. Очаг был ликвидирован с помощью порошкового огнетушителя. Вторым отделением оперативно было организовано развертывание куба жизни для эвакуации персонала объекта из окон второго этажа", - рассказали в МЧС.

По тактическому замыслу второго этапа, в результате аварийной разгерметизации емкости, произошла утечка химически опасного вещества. Спасатели установили водяную завесу и наложили бандаж на место течи емкости.

"Не менее серьезная аварийная ситуация произошла чуть позже: загорание готовой продукции на одном из складов. Работники эвакуировались до прибытия спасателей. Прибывшие подразделения МЧС провели боевое развертывание и подали стволы на тушение и защиту помещений, продукции. Внутри складского помещения спасатели обнаружили пострадавшего и вынесли его в безопасную зону и передали бригаде скорой помощи", - добавили в ведомстве.-0-