Талай: поддержка земляков и любовь к Родине служат источником силы для спортсмена

25 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Поддержка земляков и любовь к родной земле способны стать источником дополнительной силы не только для спортсмена, но и каждого человека. Такое мнение сегодня корреспонденту БЕЛТА высказал известный паралимпиец и мотивационный спикер, член Конституционной комиссии Алексей Талай.

Алексей Талай провел сегодня в Гродно серию встреч со старшеклассниками, а также с молодыми спортсменами и их тренерами. Основной формат встреч - мотивационный тренинг "Каждый день для меня - это бонус". После этого беседы перетекали в формат открытого диалога.

"Тем для обсуждения у нас много. Мы говорим о Родине, о месте каждого из нас в жизни и в происходящих событиях, о том, как нам важно ценить и помнить опыт предшественников, наших предков, не забывать свою историю. Мне, например, многое дал мой дедушка, ветеран Великой Отечественной войны, а бабушка не просто делилась с внуками жизненными историями, а прививала любовь к народной культуре, белорусским традициям. Все это очень важно передать молодежи, сохранить для будущих поколений", - подчеркнул Алексей Талай. Он отметил, что частичка этой любви к родной земле помогла ему в свое время выжить и найти себя, состояться как личности, добиться успехов в спорте, благотворительной и общественной деятельности.

Скоро стартует зимняя Олимпиада, поэтому и тема спорта, спортсменов и их поддержки также поднималась во время встреч. "Спортсмены - настоящие герои, пример мужества и стойкости, работы над собой. Их победы, достижения во многом мотивируют всех нас. Но очень важно и нам поддержать их, болеть за них. Знаю это по собственному опыту. На Паралимпиаде получал поток поздравлений, позитивных комментариев в социальных сетях. Все это прибавляло сил, помогало собраться и, несмотря на какие-то внешние обстоятельства, давление, найти в себе дополнительные силы. Конечно, в первую очередь мы черпаем эти силы от родной земли, от поддержки земляков, которая чувствуется и за тысячи километров", - рассказал паралимпиец.

Алексей Талай подчеркнул: особое отношение к спорту и физической культуре в Беларуси - часть большого внимания в целом к здоровью нации. "Как член Конституционной комиссии я видел, насколько важен для людей этот вопрос. Именно разделы и статьи, связанные с социальными гарантиями, охраной здоровья, обеспечением бесплатного лечения вызывают наибольший интерес", - подчеркнул он.

Не обошлись встречи и без обсуждения политических моментов. "Нашу страну пытались надломить, забрать суверенитет и независимость. Сейчас нужно говорить, как нам устоять в этом быстро меняющемся мире, сохранить нашу культуру, продолжить развивать страну", - отметил Алексей Талай. Он подчеркнул важность обсуждения таких тем именно с молодежью, ведь они уже начинают строить свое будущее и только от их решений зависит, каким оно будет.-0-

Фото Леонида Щеглова