Талант и энергия современной молодежи позволят сделать страну еще краше и успешнее - Гудкова

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Талант и энергия современной молодежи позволят сделать страну еще краше и успешнее. Такое мнение высказала первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ Вероника Гудкова на торжественном собрании, посвященном 100-летию ЛКСМБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам молодежного лидера региона, Белорусский республиканский союз молодежи стал достойным преемником ЛКСМБ. "В активе преемников ЛКСМБ немало реальных дел. Своим умом, энергией и талантом они делают и в дальнейшем будут делать родной край еще прекраснее и успешнее. В непростой период для нашей страны можно вспомнить пример самоотверженного служения Отечеству, который показал наш народ в годы суровых военных испытаний, отстаивая собственную самобытность, право на спокойную жизнь и самостоятельное развитие. Единство белорусов помогло выстоять в годы гражданской войны и иностранной интервенции, пережить Великую Отечественную войну и Чернобыльскую катастрофу. Кажется, нам под силу любые цели. Главное - быть едиными во всем. И основой для этого единства должен быть патриотизм, любовь к Родине, гордость за свою страну. Не подведем свою любимую Беларусь", - подчеркнула Вероника Гудкова.

На разных этапах истории ни одно важное государственное дело не обходилось без участия союза молодежи. "В числе первых молодая гвардия строила ДнепроГЭС и Магнитку, осваивала целинные земли Казахстана и месторождения Сибири, участвовала в стройке века - на БАМе. В первую пятилетку молодежь Гомельщины участвовала в строительстве завода "Гомсельмаш", "Стеклозавода им.Сталина", других предприятий", - отметила первый секретарь, подчеркнув также вклад комсомольцев в приближение Победы в годы Великой Отечественной войны.

Традиции и богатый практический опыт комсомола Беларуси положены в основу деятельности БРСМ.

Сегодня более 50 тыс. творческих, деятельных, инициативных парней и девушек Гомельской области воплощают в жизнь сотни смелых, ярких идей, тысячи конкретных дел. Реализуется ряд значимых направлений по поддержке одаренной и талантливой молодежи, организации гражданско-патриотических и культурно-досуговых проектов. Это акции "Цветы Великой Победы", "Парад победителей", "Беларусь - крыніца натхнення". Одним из значимых проектов БРСМ является республиканский конкурс "100 идей для Беларуси". Среди победителей и ребята из гомельского региона: Максим Кирьянов, Эдуард Туманский, Алексей Зайцев.

Большое значение в трудовом воспитании молодежи играет студотрядовское и волонтерское движение. За последние пять лет в составе студенческих отрядов и индивидуально были трудоустроены около 40 тыс. молодых людей.

Свыше полутора сотен отрядов "Доброе Сердце" сегодня объединяют более 6 тыс. человек. Их заботой окружены ветераны, одинокие пожилые люди. Волонтеры посещают детей-инвалидов, маленьких воспитанников коррекционных центров, социальных приютов, школ-интернатов, объявляют "трудовые десанты".

Комсомольцы разных времен встретились сегодня в общественно-культурном центре Гомеля. Тематические выставки позволили многим из гостей вечера поностальгировать по комсомольской юности. Бойцы студенческих отрядов прошлых лет посетили экспозицию достижений с отражением развития этого молодежного движения за последнее 15 лет.

Более 100 студотрядовцев и гостей мероприятия отдали дань памяти комсомольцам, которые сражались за мир и свободу страны во время Великой Отечественной войны на мирном митинге у памятника героям-комсомольцам.

Праздничный вечер продолжили торжественное собрание и концерт, посвященные 100-летию ЛКСМБ. Участниками мероприятий стали заслуженные люди региона, представители власти, активисты и лидеры молодежного движения области, ветераны ЛКСМБ разных лет, которым есть что рассказать молодежи о своей комсомольской молодости.-0-