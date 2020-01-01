Талантливые дети Могилевской области 4 января примут участие в рождественской встрече в Минске

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 1 января 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
23:45 Самолет в Нью-Йорк не смог вылететь из Мехико из-за возгорания двигателя В мире
23:07 Во Франции наиболее отличившиеся люди удостоены ордена Почетного легиона В мире
22:34 Китай временно снижает пошлины на некоторые товары В мире
21:46 Визит Госсекретаря США в Беларусь откладывается Политика
21:27 В Страсбурге в новогоднюю ночь сожгли 220 машин, ранены несколько правоохранителей В мире
20:35 В Гвинее-Бисау на президентских выборах победил Умару Сисоку Эмбало В мире
20:04 Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогоднем тираже лотереи "Русское лото" Калейдоскоп
19:31 Сергей Ковальчук возглавил брестское "Динамо" Спорт
18:51 На Хайнане начала работать международная биржа для торговли правами интеллектуальной собственности В мире
18:25 В новогоднюю ночь принц Уильям и Кейт Миддлтон сделали важное объявление Калейдоскоп
17:57 В зоопарке на западе Германии сгорел вольер с обезьянами В мире
17:48 Талантливые дети Могилевской области 4 января примут участие в рождественской встрече в Минске Регионы
17:22 Беларусь вводит автоматическое лицензирование стальных труб Экономика
17:02 ТОП изменений Трудового кодекса с 2020 года Общество
16:39 Тарифы на производимую из газа на блок-станциях электроэнергию будут рассчитывать по-новому Экономика
16:15 В Беларуси вводится новый порядок использования семейного капитала на получение медпомощи Общество
16:00 Плата за право заключения договоров аренды земельных участков снижается в Беларуси Экономика
15:35 Лукашенко поручил до мая создать фармнадзор в сфере обращения лекарств Президент
15:31 В Минске задержан подозреваемый в краже украшений из храма Происшествия
15:26 Новая редакция Жилищного кодекса вступила в силу в Беларуси Общество
15:18 Первые новорожденные 2020 года в Беларуси появились на свет в Витебской и Гродненской областях Регионы
15:00 Ориентир - многодетная семья: какие новшества 2020 года направлены на рост рождаемости Общество
14:55 ФОТОФАКТ: Гродненцы приняли участие в традиционном пробеге трезвости Регионы
14:50 "Белпочта" вводит комиссию за некоторые платежи через ЕРИП в кассах Общество
14:24 Что изменится в системе оплаты труда Общество
14:09 Дни скидок пройдут в торговле Минска в январе Регионы
13:46 Еще на полгода: в Беларуси увеличены пенсионный возраст и минимальный страховой стаж Общество
13:24 Обменять старые деньги с 1 января можно только в Нацбанке Экономика
13:12 Изменяются правила ввоза товаров весом более 35 кг для физлиц Экономика
12:50 Новые цены на газ и тарифы на электричество действуют с 1 января Общество
Все новости
Все новости
Регионы
01 января 2020, 17:48

Талантливые дети Могилевской области 4 января примут участие в рождественской встрече в Минске

Фото из архива
Фото из архива

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талантливые дети Могилевской области 4 января примут участие в рождественской встрече "Мечты сбываются" в Республиканском доме молодежи в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

Такая встреча пройдет во второй раз. "В делегацию вошли 30 могилевчан в возрасте от 7 до 18 лет. Это отличники учебы, победители предметных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, представители общественных организаций БРПО и БРСМ. С первым секретарем ЦК БРСМ, членом Совета Республики Дмитрием Воронюком ребята обсудят в том числе насущные вопросы, которые волнуют молодежь", - рассказала Юлия Зинкевич.

Встречать гостей будут новогодние мимы, с которыми можно сфотографироваться и моментально получить фото на память. Не обойдется рождественский вечер без Деда Мороза и Снегурочки - они придут с подарками. Ритм празднику зададут популярные белорусские артисты, среди которых представительница Беларуси на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2019", обладательница награды "МП | Молодежная премия - 2019" Лиза Мисникова и лауреат международных конкурсов иллюзионистов, участник шоу "Я могу!" Евгений Стадольник. Музыкальные подарки подготовила и творческая молодежь Могилевской области.

Программу продолжит новогодний квест-шоу "В гостях у сказки", организованный Молодежным театром эстрады. БРСМ также пригласил на шоу юных воспитанников детских домов и интернатов, активистов и партнеров союза. А после представления ребята смогут прогуляться по вечернему праздничному Минску, посмотреть на новогоднюю иллюминацию и запечатлеть себя на фоне главной елки страны на Октябрьской площади.

Рождественская встреча в Республиканском доме молодежи и праздничный мюзикл станут частью благотворительной акции БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
БРСМ дети Могилевская область Рождество
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Первые новорожденные 2020 года в Беларуси появились на свет в Витебской и Гродненской областях
Во время разминки ФОТОФАКТ: Гродненцы приняли участие в традиционном пробеге трезвости
Фото из архива Дни скидок пройдут в торговле Минска в январе
ФОТОФАКТ: Минск отпраздновал Новый год
ФОТОФАКТ: Новогодние гуляния прошли в Гродно
ФОТОФАКТ: Брестчане отпраздновали Новый год
Главное
Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2020 годом - новогоднее обращение Президента к белорусскому народу
События года - 2019 в Беларуси. Выбор БЕЛТА
Новая редакция Жилищного кодекса вступила в силу в Беларуси
Что изменится в системе оплаты труда
Топ-новости
Лукашенко поручил до мая создать фармнадзор в сфере обращения лекарств
Еще на полгода: в Беларуси увеличены пенсионный возраст и минимальный страховой стаж
Визит Госсекретаря США в Беларусь откладывается
Базовая величина в Беларуси увеличилась до Br27
Ориентир - многодетная семья: какие новшества 2020 года направлены на рост рождаемости
ТОП изменений Трудового кодекса с 2020 года
Гороскоп на 2020 год
В Беларуси вводится новый порядок использования семейного капитала на получение медпомощи
ФОТОФАКТ: Гродненцы приняли участие в традиционном пробеге трезвости
ФОТОФАКТ: Брестчане отпраздновали Новый год
Лучшие фото БЕЛТА - 2019
Дни скидок пройдут в торговле Минска в январе
Беларусь с 1 января снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
ФОТОФАКТ: Минск отпраздновал Новый год
Беларусь начинает председательствовать в органах ЕАЭС
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.