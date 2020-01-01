Талантливые дети Могилевской области 4 января примут участие в рождественской встрече в Минске

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Талантливые дети Могилевской области 4 января примут участие в рождественской встрече "Мечты сбываются" в Республиканском доме молодежи в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК БРСМ Юлия Зинкевич.

Такая встреча пройдет во второй раз. "В делегацию вошли 30 могилевчан в возрасте от 7 до 18 лет. Это отличники учебы, победители предметных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов, представители общественных организаций БРПО и БРСМ. С первым секретарем ЦК БРСМ, членом Совета Республики Дмитрием Воронюком ребята обсудят в том числе насущные вопросы, которые волнуют молодежь", - рассказала Юлия Зинкевич.

Встречать гостей будут новогодние мимы, с которыми можно сфотографироваться и моментально получить фото на память. Не обойдется рождественский вечер без Деда Мороза и Снегурочки - они придут с подарками. Ритм празднику зададут популярные белорусские артисты, среди которых представительница Беларуси на международном детском конкурсе песни "Евровидение-2019", обладательница награды "МП | Молодежная премия - 2019" Лиза Мисникова и лауреат международных конкурсов иллюзионистов, участник шоу "Я могу!" Евгений Стадольник. Музыкальные подарки подготовила и творческая молодежь Могилевской области.

Программу продолжит новогодний квест-шоу "В гостях у сказки", организованный Молодежным театром эстрады. БРСМ также пригласил на шоу юных воспитанников детских домов и интернатов, активистов и партнеров союза. А после представления ребята смогут прогуляться по вечернему праздничному Минску, посмотреть на новогоднюю иллюминацию и запечатлеть себя на фоне главной елки страны на Октябрьской площади.

Рождественская встреча в Республиканском доме молодежи и праздничный мюзикл станут частью благотворительной акции БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество".-0-