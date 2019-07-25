"Тамбаз" ликвидируется, претензии кредиторов принимаются в течение двух месяцев

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация о ликвидации ООО "Тамбаз" появилась на сайте юридического журнала "Юстиция Беларуси" 8 июля. С этой даты начался отсчет двухмесячного срока принятия претензий кредиторов, в том числе владельцев жилищных облигаций общества, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Решение о ликвидации ООО "Тамбаз" его единственный участник принял еще 4 июля этого года.

Владельцы жилищных облигаций, по которым не исполнены обязательства эмитентом либо лицами, предоставившими обеспечение исполнения его обязательств, вправе потребовать полного возмещения причиненных им убытков, а также возврата денежных средств, внесенных ООО "Тамбаз" в оплату стоимости жилого и (или) нежилого помещения в жилом доме путем приобретения жилищных облигаций. При этом предполагается уплата ООО "Тамбаз" процентов в размере ставки рефинансирования Нацбанка Беларуси, установленной на дату выплаты обществом денежных средств владельцам жилищных облигаций, за весь период нахождения этих сумм у ООО, а также возмещения иных причиненных им убытков.

Ликвидатором ООО "Тамбаз" назначено ООО "Аарон и партнеры". Оно принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица.

В Гражданском кодексе предусмотрено, что в случае отказа ликвидационной комиссии (ликвидатора) в удовлетворении требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса юридического лица обратиться в суд с иском к ликвидируемому юридическому лицу.

Поэтому владельцы облигаций ООО "Тамбаз" вправе: не позднее 6 сентября 2019 года представить ликвидатору письменные требования о погашении задолженности перед ними до ликвидации ООО "Тамбаз"; представить в Мингорисполком письменную информацию о наличии у общества непогашенной задолженности с последующим инициированием со стороны владельцев облигаций судебного определения о запрете исключения названного ООО из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (не позднее 3 декабря 2019 года).

Лица, получившие страховые выплаты (удовлетворение требований) в соответствии с подпунктом 4.8 пункта 4 указа №430 "О завершении строительства жилых домов", утрачивают право на получение денежных выплат или предоставление жилых и (или) нежилых помещений по жилищным облигациям от ООО "Тамбаз".-0-