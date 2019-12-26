Таможенники подарили книги и игрушки воспитанникам социально-педагогического центра в Кореличском районе

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько принял участие в новогодней благотворительной акции "Наши дети" и поздравил с наступающими праздниками воспитанников социально-педагогического центра в Кореличском районе, сообщили БЕЛТА в ГТК.

В центре воспитываются ребята от 4 до 8 лет. Представители белорусской таможни и "Белтаможсервиса" передали учреждению стиральную машину и ноутбук, а детям вручили книги, игрушки, сладкие подарки. Таможенники также приобрели билеты для ребят на новогоднее представление во Дворце Республики.

В канун новогодних праздников марафон добрых дел проходит во всех регионах деятельности таможенных органов. Сотрудники Минской региональной таможни посетили Ивенецкий дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями физического развития, Минской центральной - социально-педагогический центр Партизанского района Минска. Могилевская таможня побывала в гостях в специализированном Доме ребенка, а гомельские таможенники - в Ельской вспомогательной школе-интернате и Гомельском районном социально-педагогическом центре. Благотворительный марафон продолжится. "К сожалению, исполнить главную мечту таких ребятишек далеко не всегда представляется возможным. Но подарить мгновения радости, частичку своего тепла и любви в силах каждого из нас, взрослых", - отметили в ГТК.

Новогодняя акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 9 декабря и продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Ребят поздравляют с Новым годом и Рождеством, вручают им подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединились общественные объединения.-0-