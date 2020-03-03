Таможенное оформление в пункте пропуска "Новые Ярыловичи" на границе с Украиной возобновлено

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенное оформление возобновлено в пункте пропуска "Новые Ярыловичи" на границе с Украиной, сообщили БЕЛТА в Гомельской таможне.

Как сообщали ранее в Госпогранкомитете, таможенное оформление в "Новых Ярыловичах" (с белорусской стороны - "Новая Гута") приостанавливалось сегодня с 2.50 в связи с ремонтными работами в системе таможенного сетевого оборудования.-0-