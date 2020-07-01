Танец воды и световое шоу - незабываемое зрелище ждет минчан 3 июля

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кульминацией празднования Дня Независимости в Минске станет открытие в столичном парке Янки Купалы светомузыкального фонтана, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Минчан и гостей столицы ждет уникальное шоу в акватории реки Свислочь. Здесь уже около месяца в тестовом режиме работает новый светомузыкальный фонтан. Он выполнен в форме прямоугольника длиной 90 м и шириной 16 м. Водную феерию образуют около 200 струй, которые поднимаются на высоту до 30 м. Они также могут создавать различные эффекты, такие как бегущая дорожка, веер, лилия, боковые дуги, поворотные и вращающиеся струи. Комплекс оснащен видеопроектором и лазерной системой для проецирования изображения на водную гладь.

Танец воды и разнообразие создаваемых эффектов с лазерной инсталляцией зрители смогут оценить в День Независимости с 20.00. Световое шоу завершится в 23.00, но на этом сюрпризы не закончатся - эстафету зрелищ перехватят мастера-пиротехники.

С 8 точек города небо Минска одновременно раскрасит праздничный фейерверк. Зрители могут выбрать наиболее удобное место для наблюдения: в сквере "Старостинская Слобода", в столичных парках Победы, Челюскинцев, Янки Купалы, Михаила Павлова, Уго Чавеса, в районе набережной водохранилища Дрозды, на площадке у "Чижовка-Арены". "Те, кто остался в восторге от фейерверка на 9 Мая в Минске в этом году, точно не будут разочарованы - шоу обещают сделать не хуже. Будет использовано современное оборудование", - заверили в Мингорисполкоме.-0-