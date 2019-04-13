Танцплощадка открывается в минском парке Челюскинцев

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурно-развлекательные программы возобновляются с сегодняшнего дня на танцевальной веранде "Встреча" в минском парке культуры и отдыха им. Челюскинцев, сообщили БЕЛТА в управлении "Городские парки" УП "Минскзеленстрой".

Танцплощадка в парке Челюскинцев - популярное место отдыха горожан. Каждый танцевальный вечер собирает от 500 до 800 человек 45 лет и старше. Самому пожилому гостю исполнилось 92 года. В этом сезоне традиционные субботние и воскресные встречи "Для тех, кому за…" дополнят программами для более молодой аудитории, новыми проектами. Так, 28 апреля в планах провести концерт оркестра народных инструментов из Ярославля, в июне - мероприятия, посвященные юбилею Первомайского района, а с 3 мая по пятницам организовать танцы для людей среднего возраста.

Единственная в городе открытая танцевальная веранда действует в парке Челюскинцев с 1979 года. В июле прошлого года она открылась после реконструкции: были демонтированы старое здание кассы, забор, модернизированы сцена и прилегающее к ней помещение, над танцполом появился навес в виде шатра, установлены скамейки для отдыха, заменена система освещения.-0-