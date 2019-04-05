Танцплощадка в минском парке Челюскинцев заработает с 13 апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Культурно-развлекательные программы возобновятся на танцевальной веранде "Встреча" в минском парке культуры и отдыха им. Челюскинцев с 13 апреля, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник сектора культурно-массовой и спортивной работы управления "Городские парки" УП "Минскзеленстрой" Лилия Вежновец.

"Танцплощадка в парке Челюскинцев - популярное место отдыха горожан. Каждый танцевальный вечер собирает от 500 до 800 человек 45 лет и старше. Самому пожилому гостю исполнилось 92 года. В этом сезоне традиционные субботние и воскресные встречи "Для тех, кому за…" хотим дополнить интересными программами для более молодой аудитории, новыми проектами", - рассказала Лилия Вежновец.

Так, 28 апреля в планах провести концерт оркестра народных инструментов из Ярославля, в июне - мероприятия, посвященные юбилею Первомайского района, а с 3 мая по пятницам организовать танцы для людей среднего возраста. "Также готовы рассмотреть предложения по сотрудничеству в проведении выпускных вечеров групп детских садов, начальной школы. Закупили аппаратуру, которая позволяет проводить мероприятия на высоком уровне", - отметила Лилия Вежновец.

Единственная в городе открытая танцевальная веранда действует в парке Челюскинцев с 1979 года. В июле прошлого года она открылась после реконструкции: было демонтировано старое здание кассы, забор, модернизирована сцена и прилегающее к ней помещение. Проект предполагал реконструкцию одноэтажного нежилого здания для хранения инвентаря, создание навеса в виде шатра над танцполом, установку скамеек для отдыха, замену систем освещения.-0-