Танцы, спектакли и рекорд по поцелуям - фест уличного искусства пройдет в Витебске

8 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Фест уличного искусства "На семи ветрах" пройдет в Витебске с 11 по 15 июля и традиционно соберет множество разноплановых артистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

За годы своего существования форум влюбил в себя жителей и гостей Витебска своей открытостью, красочностью и максимальной интерактивностью. Театральные постановки, огненное шоу, живые статуи, перформансы, танцы, выступления музыкантов, артистов, бардов, поэтов и ди-джеев - это и многое другое ждет зрителей под открытым небом. Пройдут мероприятия на площадках у Пушкинского моста и на соседней одноименной площади, в Центре современного искусства и его дворике, на улице Толстого, в парке Фрунзе и возле театра "Лялька".

Заявки на участие подали более 500 человек. Это представители совершенно разных коллективов, для каждого из которых найдется своя площадка и зритель.

Одной из особенностей фестиваля стало установление своеобразных рекордов. В прошлые годы участники прочитали тысячу стихов о Витебске, фотографы сделали тысячу снимков в день открытия "Славянского базара", в соцсетях собирали фото о событиях феста уличного искусства. В этом году черед рекорда по поцелуям. Организаторы рассчитывают собрать тысячу - романтических, дружеских и воздушных. С 11 по 15 июля на Пушкинском мосту все желающие смогут сделать фото своих поцелуев и опубликовать их в социальных сетях под специальным хештегом.

12 июля в 20.30 пройдет парад участников форума по центральным улицам Витебска - из парка Фрунзе к Пушкинской площади. Здесь состоится красочное представление артистов.

Фест уличного искусства "На семи ветрах" пройдет в этом году в пятый раз. Организатором является Центр культуры "Витебск". Руководит творческим проектом Владислава Цвики.-0-