Тариф и способы оплаты парковки в районе ул. Толбухина - Натуралистов в Минске изменятся с 15 июля

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Платная автомобильная парковка по местному проезду от ул.Толбухина до ул.Натуралистов вдоль домов №95 и №95а по пр.Независимости с 15 июля переводится из статуса закрытой в статус открытой, сообщили БЕЛТА в ГУ "Парковки столицы".

Будет утвержден следующий размер оплаты и режим работы парковки на 76 машиномест: в будние дни с 9.00 до 18.00 оплата согласно тарифам, установленным решением Мингорисполкома от 14.12.2017 №4223 "О согласовании платы за парковку механических транспортных средств", составит Br1 за один час парковки. В выходные и праздничные дни оставлять автомобиль на парковке можно будет бесплатно.

В отличие от закрытых, открытые парковки не имеют шлагбаума, отличаются более низкими тарифами и имеют определенный график работы. Всего в Минске около 60 открытых платных парковок, оплатить услуги которых можно различными способами: при помощи смс-сообщения, мобильного приложения, ЕРИП, паркоматов. На некоторые зоны платной стоянки автомобилисты могут приобрести месячный абонемент. В разных парковочных зонах доступный набор способов оплаты может отличаться.-0-