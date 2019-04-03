Тарифы на услуги автостоянок изменились в Минске

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 8 апреля будут действовать новые цены на услуги автостоянок, сообщили БЕЛТА в объединении "Гаражи, автостоянки и парковки".

Стоимость хранения транспортных средств с допустимой максимальной массой до 3,5 т (включительно) увеличится с Br34 до Br36 в месяц для физических лиц на всех автостоянках, кроме автостоянок №15 (по ул. Кальварийская) и 92 (по ул. Гикало, 1а). Для последних установлен тариф в размере Br40. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на всех автостоянках услуга будет стоить Br40 (было Br38) в месяц.

Изменен часовой тариф на хранение легковых автомобилей для физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей): с 6.00 до 19.00 - Br0,10 за каждый час на всех автостоянках объединения, кроме автостоянок №15 и №92. Норма не распространяется на эвакуированные в принудительном порядке машины.

Также утверждены расценки на услуги по хранению велосипедов - Br7 в месяц (для заключивших договоры хранения транспортных средств - Br5).

"Клиентам, оплатившим услуги хранения транспортных средств по договорам хранения (в том числе по квитанциям) за апрель этого года до 7 апреля включительно, перерасчет за апрель по новому тарифу не производится", - добавили в объединении. -0-