Татарицкий: сохранять и благоустраивать памятники - долг каждого поколения

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Госстандарта Валентин Татарицкий сегодня принял участие в республиканском субботнике. Он трудился на своей малой родине в Столбцовском районе Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Вместе с коллегами, педагогами и учениками Засульской средней школы руководитель комитета благоустраивал в Засулье памятник воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Валентин Татарицкий высадил туи. Кроме того, были покрашены ограждения и убрана прилегающая территория.

"Участие в субботнике - хорошая традиция. Такой совместный труд весной, когда пробуждается природа, наведение порядка там, где живешь или работаешь, заряжает позитивной энергией, придает сил и воодушевляет на новые дела, - поделился впечатлениями Валентин Татарицкий. - В эти дни, в преддверии Дня Победы, мы обращаем особое внимание на то, какой ценой 76 лет назад был завоеван мир на нашей земле. О великом подвиге и неимоверных страданиях нашего народа в годы Великой Отечественной войны сегодня напоминают многочисленные памятники и обелиски. Сохранять их, благоустраивать, отдавать дань памяти тем, кто погиб, - долг каждого поколения во имя того, чтобы такие трагедии больше никогда не повторялись".

Как рассказали в пресс-службе, в 2019 году в результате совместной работы Госстандарта, органов местной власти, педагогов и учащихся Засульской средней школы был обновлен постамент памятника воинам-односельчанам, заменено ограждение, уложена тротуарная плитка.-0-

Фото Госстандарта