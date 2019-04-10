Таунхаусы, допучастки и дома под ключ - как развивают индивидуальное строительство в Гомельской области

10 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Резервом участков для индивидуальной застройки в некоторых районах Гомельской области могут стать низкобалльные сельскохозяйственные земли. Такая информация озвучена на коллегии комитета по архитектуре и строительству Гомельского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема индивидуального жилищного строительства прошла на коллегии красной нитью. По данным землеустроительных служб на 1 апреля, в области имеется более 5 тыс. земельных участков (в том числе в небольших сельских населенных пунктах), включенных в перечни свободных для строительства и обслуживания одноквартирных, блокированных жилых домов. В очереди на их получение состоят 2149 человек, из них 1927 - нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В первом квартале текущего года принято 142 решения о предоставлении земельных участков гражданам, в том числе 130 - нуждающимся. С начала года 40 жителей области приступили к строительству домов.

Вместе с тем дефицит участков наблюдается в Гомельском, Жлобинском, Мозырском и Речицком районах. В качестве резерва предлагается рассмотреть низкобалльные сельскохозяйственные земли, примыкающие к границам населенных пунктов. Сотрудники землеустроительных служб и подразделений архитектуры и строительства нацелены на проведение инвентаризации этих территорий. Изучаются другие варианты.

Как вариант удовлетворения спроса на доступное и комфортное жилье - строительство таунхаусов. Это направление активно прорабатывается в Мозырском районе. По словам заместителя председателя Мозырского райисполкома Сергея Дылюка, в первом полугодии планируется сдать 18 квартир в пяти таунхаусах, построенных в районе. Спрос на недвижимость такого типа продолжает расти.

Также ДСК региона предлагают строительство индивидуальных жилых домов под ключ.

Перспективной строительной площадкой является Петриковский район, где вскоре начнет работу горно-обогатительный комбинат.

Всего по итогам I квартала в регионе введено в эксплуатацию более 115 тыс. кв.м жилья, в том числе свыше 22 тыс. кв.м с господдержкой. Свыше 39 тыс. кв.м - в многоквартирных жилых домах, а также 76 тыс. кв.м индивидуального жилищного строительства. Более 3,5 тыс. кв.м жилья предназначено для многодетных семей.

На 2019 год Гомельской области доведено задание по вводу в эксплуатацию 475 тыс. кв.м жилья.-0-