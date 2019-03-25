"Театр в фотообъективе" увидят гомельчане на выставке

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. "Театр в фотообъективе" смогут увидеть гомельчане на выставке в областном драматическом театре, которая откроется 27 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе государственного учреждения.

Такой подарок почитателям искусства к Международному дню театра готовят в Гомельском областном драмтеатре. Разместится экспозиция работ-призеров международного конкурса театральной фотографии "Театр в фотообъективе - 2018" (Theatre Exposed) в зрительском фойе на втором этаже.

В прошлом году интернациональный форум-конкурс объединил 85 фотографов из Украины, Беларуси, России, Эстонии, Литвы, Израиля, Казахстана, Польши, Германии, Франции, Боснии и Герцеговины. Все представленные работы оценивались в двух категориях - профессионалы и любители. При выборе лучших жюри ориентировалось на такие критерии, как композиция, художественность, раскрытие темы, оригинальность, ракурс, нюансы и детали, ритм, вдохновение, эмоциональность, колоритность, динамичность. Застывшие в кадре моменты со сцен театров мирового масштаба передают атмосферу постановки, поражают игрой света, цвета и образов актеров.

Одна из представленных на выставке работ посвящена Гомельскому облдрамтеатру. Фотография гомельчанина Владимира Ступинского из спектакля "Деревья умирают стоя" заняла первое место в номинации "Арт. Аматоры" (любители).

Год назад выставка открылась в Одесском театре юного зрителя имени Ю.Олеши, с тех пор ее увидели многие города Украины. В Гомель работы прибыли из Минска, где экспонировались в Театре юного зрителя. Фотоснимки позволят зрителям заочно побывать в театрах разных стран, познакомиться с их репертуаром, традициями. Выставка пробудет в областном центре до начала мая, затем экспозицию примет Гродненский областной театр кукол. А 27 марта в Одесском театре юного зрителя откроется выставка работ-победителей международного конкурса "Театр в фотообъективе - 2019". В этом году конкурс расширил географию участников, добавились новые номинации.

Международный фотоконкурс создан по инициативе Одесского академического театра музыкальной комедии имени М.Водяного, Одесского театра юного зрителя имени Ю.Олеши и продюсерского центра OpenDoors при поддержке управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской областной государственной администрации и Одесского межрегионального отделения Национального союза театральных деятелей Украины.

Как уточнили в Гомельском облдрамтеатре, есть большая вероятность, что наиболее интересные работы конкурса 2019 года вскоре увидят белорусские поклонники театра и фотоискусства.-0-