Театрализованное шествие и различные вкусности - в Глубоком проходит праздник вишни

25 июля, Глубокое /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Традиционный "Вишневый фестиваль" проходит сегодня в Глубоком, передает корреспондент БЕЛТА.

Фестиваль начался театрализованным шествием во главе с Вишневой королевой к центральной площади, где в течение дня на сцене будет идти праздничный концерт. Председатель Глубокского райисполкома Александр Шубский отметил, что праздник в этом году проходит в более скромном формате из-за пандемии и закрытых границ. В вишневую столицу Беларуси не смогли приехать гости из дальнего и ближнего зарубежья.

"Организаторы и участники постарались сделать все, чтобы фестиваль стал насыщенным мероприятиями, положительными эмоции и новыми впечатлениями. Свои поздравления и пожелания направили друзья и партнеры из Грузии, Израиля, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, России и Украины", - отметил глава района и высказал надежду, что в 2021 году вишневый праздник соберет всех своих друзей.

В этом году неотъемлемой частью форума стало чествование медицинских работников. На главной сцене состоялась церемония награждения медиков и волонтеров.

Весь центр Глубокого буквально живет фестивалем: работают подворья с угощениями, торговля, свои изделия предлагают народные мастера, фермеры продают мед с добавлением вишни, предприимчивые местные жительницы выставили ведра с этой ягодой. Местная вишня, как правило, дороже: 10 л ягоды обойдутся Br15. В других районах Витебской области такой объем можно купить за Br10. Но здешняя ягода слаще, что многих удивляет, ведь все привыкли к кисловатому вкусу вишни.

На подворьях можно попробовать различные вкусности из вишни - от привычных сладких до очень необычных. В одной палатке даже предложили оценить сало с вишней.

Начало праздника подпортил проливной дождь, людей на улицах стало меньше. Тем не менее, по прогнозам ближе к вечеру осадки должны уменьшиться. Во второй половине дня в сквере молодоженов состоится регистрация "Вишневой свадьбы". Также гостей форума ждут тематический квест, встреча в резиденции Вишневой королевы, авто- и мотошоу, молодежный open air. Финалом фестиваля станут фейерверк и ночная дискотека.

"Вишневый фестиваль" проходит в Глубоком в восьмой раз, в 2017 году он получил статус международного праздника. В 2013-м в городе появилась скульптура вишни, в 2018-м на берегу озера Кагальное в центре Глубокого - резиденция Вишневой королевы.-0-

Фото Александра Хитрова