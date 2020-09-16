Технические неполадки на "Гродно Азоте" устранены - "Белнефтехим"

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технические неполадки на ОАО "Гродно Азот" устранены, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"Технические неполадки устранены. Цех "Карбамид-4" восстановил работу еще вчера. Цех "Аммиак-3" уже выходит на штатную работу. Проблемы с одним из датчиков вывели оборудование в режим блокировки и, соответственно, временной остановки производства в этих цехах", - пояснили в "Белнефтехиме".

В концерне отметили, что "попытки отдельных ресурсов привязать данный технический инцидент к забастовочной тематике не соответствуют действительности".-0-