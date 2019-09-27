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Регионы
27 сентября 2019, 18:34

Техника гомельских машиностроителей поставляется почти в 30 стран

Фото из архива
Фото из архива

27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. География поставок техники гомельских машиностроительных предприятий в настоящее время включает 29 стран ближнего и дальнего зарубежья. Такую информацию озвучил сегодня на торжественном мероприятии, посвященном Дню машиностроителя, в ДК металлургов в Жлобине председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

Во Дворце культуры металлургов собрались представители машиностроительных предприятий со всей республики. Поздравления им адресовали министр промышленности Павел Утюпин, председатель Гомельского облисполкома и др.

Приветствуя участников мероприятия, губернатор отметил, что Гомельская область обладает крупнейшим в стране промышленным потенциалом. "Это более 200 предприятий, которые стабильно из года в год обеспечивают пятую часть общереспубликанского промышленного производства", - отметил он.

При этом на экспорт поставляется более половины всей произведенной заводами продукции. "Если говорить о географии поставок, то техника с логотипами гомельских машиностроительных предприятий сегодня работает в 29 странах ближнего и дальнего зарубежья", - подчеркнул руководитель области. В целом, по его информации, по итогам 2018 года экспорт предприятий Минпрома превысил $1,5 млрд, или более трети от общего объема экспорта области.

Среди предприятий машиностроения региона львиная доля зарубежных поставок - 86% - у "Гомсельмаша". "При всех очевидных трудностях предприятие продолжает активно развиваться. Только в этом году за счет средств инновационного фонда освоило производство косилки на гусеничном ходу для уборки риса и зерноуборочного комбайна класса "премиум", - пояснил председатель облисполкома.

Геннадий Соловей поздравил машиностроителей с профессиональным праздником, а также вручил награды облисполкома. В этот вечер на сцену ДК для чествования поднимались несколько десятков машиностроителей.-0-

Теги
Гомель машиностроение предприятие Соловей экспорт
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