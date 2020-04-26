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26 апреля 2020, 14:34

Техногенным катастрофам не должно быть места на земле - Леонид Заяц

Леонид Заяц
Леонид Заяц

26 апреля, Костюковичи /Корр. БЕЛТА/. Техногенным катастрофам не должно быть места на земле. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц во время торжественного митинга в Костюковичах, посвященного 34-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Памятный знак, посвященныйй 20-летию аварии на ЧАЭС
Памятный знак, посвященныйй 20-летию аварии на ЧАЭС

Во время митинга
Во время митинга

"Техногенным катастрофам не должно быть места на земле. Взрыв на Чернобыльской АЭС - черная полоса в биографии нашей страны. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения всем, кто столкнулся с невидимым и еще не до конца известным в те времена врагом - радиацией. Пожарные, сотрудники милиции и ГАИ, ученые, медики и простые граждане проявили мужество в спасении людей и страны, - поделился Леонид Заяц. - В Беларуси на государственном уровне особое внимание уделяют развитию юго-восточных регионов Могилевской области как одним из самых пострадавших. Газифицируются поселки, строится жилье и социально-культурные объекты, улучшается дорожная сеть. Мы продолжаем жить, навсегда сохранив в нашей памяти историю Чернобыля".

Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц и председатель Костюковичского райисполкома Александр Горбачевский
Председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц и председатель Костюковичского райисполкома Александр Горбачевский

Во время митинга
Во время митинга

Во время митинга у памятного знака, посвященного 20-летию аварии на ЧАЭС
Во время митинга у памятного знака, посвященного 20-летию аварии на ЧАЭС

Одним из участников памятного митинга стал Александр Зимовой - ликвидатор последствий взрыва на ЧАЭС. В 1986 году мужчина трудился в 30-километровой зоне вокруг атомной станции. "Мне было всего 22 года - самый молодой сотрудник ГАИ Костюковичского РОВД. Прошло всего 5 дней после моей свадьбы, как я был откомандирован в Чернобыль, в 30-километровую зону. В наши обязанности входили дозиметрический контроль транспорта, его дезактивация и эвакуация граждан. Мы тогда плохо представляли и не понимали, что это такое - радиация. Ведь ничего не видно и не слышно. Но через несколько дней в зоне мы почувствовали ее на вкус - во рту появился металлический привкус, - поделился воспоминаниями Александр Зимовой. - Сегодняшний день - это дань памяти тем, кто храбро и стойко сражался с радиацией. А также способ напомнить, как важно не допускать техногенных катастроф, потому что их последствия приходится преодолевать не одному поколению".

Выступает ликвидатор аварии на ЧАЭС Александр Зимовой
Выступает ликвидатор аварии на ЧАЭС Александр Зимовой

Во время митинга
Во время митинга

После взрыва на Чернобыльской АЭС жители 41 населенного пункта Костюковичского района были отселены, а деревни захоронены. Всего в Могилевской области из-за радиоактивного загрязнения после взрыва на ЧАЭС были отселены жители 485 населенных пунктов, треть земель региона стала непригодной для жизни.-0-

Место захоронения деревни Малиновка, расположенное недалеко от Костюковичей
Место захоронения деревни Малиновка, расположенное недалеко от Костюковичей

Фото Олега Фойницкого

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Теги
Заяц Костюковичи митинг Могилевская область Чернобыль
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