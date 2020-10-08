Технологический факел на "Гродно Азот": угрозы городу нет

8 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во время запуска цехов в ОАО "Гродно-Азот" возникает так называемый факел. Угрозы для города или экологии он не представляет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

С сегодняшнего дня в цехах "Аммиак-4" и "Карбамид-3" начаты пусковые операции. Они включают в себя разогрев и вывод на технологический режим отделений цехов.

"В ходе разогрева основных отделений применяется технологический газ. Для утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом предусмотрено его сжигание на факельной установке", - сообщили на предприятии.

Факел может гореть на протяжении нескольких суток, пока не завершатся все пусковые операции. На предприятия подчеркнули, что угрозы городу, экологии и жителям нет.-0-