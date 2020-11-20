Технологии успеха

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 20 ноября 2020
Минск Переменная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:57 Маски, дезинфекция, влажная уборка - как COVID-19 противостоят в КУП "Минские городские общежития" Общество
21:52 Валерия Шкарубо похоронят 21 ноября на Восточном кладбище в Минске Общество
21:42 Госпитализированным с отравлением минским школьникам оказывается необходимая помощь - Минздрав Общество
21:25 За сутки в мире зарегистрировали более 620 тыс. случаев заражения COVID-19 В мире
21:15 Волейболистки "Минчанки" уступили московскому "Динамо" в матче российской суперлиги Спорт
21:08 Минчанин получил 3,5 года колонии за сопротивление сотруднику милиции Происшествия
21:04 Лидеры АТЭС приняли итоговый документ о развитии региона на 20 лет В мире
20:57 Белорусский теннисист Илья Ивашко стал полуфиналистом турнира в Италии Спорт
20:51 Всемирный банк выделил $12 млрд на закупку вакцин и лекарств от коронавируса В мире
20:47 Белорусские дзюдоисты остались без наград во второй день ЧЕ в Праге Спорт
20:36 В медучреждениях достаточный запас СИЗов - отраслевой профсоюз Общество
20:28 Мобильный датчик контроля скорости будет работать на трассе М8 до 9 декабря Регионы
20:22 Серб Новак Джокович вышел в полуфинал итогового турнира АТР Спорт
20:17 Четыре диплома завоевали студенты БГУ на конкурсе ГИС-проектов Общество
20:14 Более 47 тыс. минчан перешли на электронные жировки Регионы
20:07 Территориальные центры выполнили почти 34 тыс. заявок по доставке продуктов питания и медикаментов Общество
20:04 Полиция задержала мужчину, захватившего заложников в здании в Тбилиси В мире
19:58 Червяков: экономика восстанавливается в результате реальных продаж Экономика
19:45 ВОЗ: за последний месяц выявлено больше случаев COVID-19, чем за полгода В мире
19:42 Молодежь Гомеля провела акцию "Спасибо, Доктор!" Регионы
19:22 Пострадавшие ели одно и то же блюдо: СК возбудил уголовное дело по факту отравления школьников Происшествия
19:01 В Минске с отравлением госпитализированы 16 школьников - Минздрав Происшествия
18:56 В столичной школе №61 произошло массовое отравление детей, несколько человек госпитализированы Происшествия
18:45 Перспективы сотрудничества с Беларусью обсуждены в китайском городе Баоцзи Экономика
18:35 Деятельность Межгоссовета СНГ по геодезии обсудят 24 ноября в Минске Общество
18:33 Беларусь и Венесуэла обсудили первоочередные шаги по активизации взаимодействия Экономика
18:13 Международный конкурс "Искусство книги" в 2021 году приурочат к 30-летию СНГ Культура
17:53 Ситуация на дорогах усугубляется по мере сокращения светового дня - ГАИ Общество
17:52 Консолидация в обществе прежде всего обеспечивает устойчивость государству - Шебеко Общество
17:51 В выходные ГАИ усилит контроль на дорогах Общество
Все новости
Все новости
Регионы
20 ноября 2020, 21:23

Технологии успеха

Новости темы "Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней""
Подготовка к зиме - все идет по плану
Кому на даче жить хорошо

В СПК "Доропеевичи" умеют на небогатых землях с балльностью 22,4 добиваться отличных результатов. В этом году, к примеру, с каждого гектара получили по 37 ц зерна, став лидерами районной жатвы. Чтобы раскрыть секреты мастерства местных аграриев, мы преодолели почти 370 километров от столицы, но оно того стоило!

Прибыльная молочка

Административное здание СПК "Доропеевичи" – по-народному контора – находится в одноименной деревне. Хозяйство, как теперь принято говорить, компактное. В двух шагах от конторы молочно-товарный комплекс на 1200 голов, строительство которого завершили в прошлом году. Именно здесь сосредоточено все дойное стадо. На заасфальтированной территории возвышаются новенькие кирпичные помещения для содержания коров, работает два доильных зала, есть родильное отделение, по соседству подрастают телята молочного периода. Одним словом, налажено замкнутое производство.

– Изначально ферма была всего на 400 голов. Решили в одном месте сконцентрировать дойное стадо. Это оказалось не только удобно, но и экономически выгодно, – поясняет задумку председатель хозяйства Василий Юхимук. – Вот представьте, раньше у нас было четыре фермы и каждую нужно было объехать не только мне, а в первую очередь специалистам. Да и, например, работа кормораздатчика теперь сосредоточена на одной ферме, а не на четырех. Опять же телята, которые еще кормятся молоком, тоже здесь. Не нужно перевозить молоко с одного конца хозяйства в другое. Все это и есть эффективная экономика.

Рядом с МТК достраивается новый зерносушильный комплекс еще большей производительности. Вторая ферма в хозяйстве также подлежит полной реконструкции. Там будет содержаться молодняк и бычки на доращивании.

Молочно-мясное направление в Доропеевичах – основное. Всего здесь содержится под 3000 голов. За последние годы существенно увеличилось дойное стадо – с 750 до 1200 голов. К концу года в среднем от коровы планируют получить 8600 килограммов молока.

Будем с кормами

С учетом плотности скота, одной из самых высоких на Брестчине (в хозяйстве на 100 гектаров сельхозугодий приходится 150 голов), кормов необходимо очень много. Их полуторагодичный запас в последнее время здесь имеют каждую осень.

– Земля научила нас получать от каждого гектара максимальную отдачу и распоряжаться имеющимися ресурсами правильно. При нашей плотности проблем с органикой нет.

Но особенно важно строго соблюдать технологию производства всех сельскохозяйственных культур: от трав и до зерна, – отмечает Василий Феодосьевич. – Например, в этом году посеяли 960 га кукурузы, из которых 196 га – на зерно. Урожайность составила 114 ­ц/га – рекордный результат для нашего хозяйства. Заложили 22 тыс. тонн силоса; 700 га у нас заняли травосмеси интенсивного роста. С четырех укосов заготовили почти 18 тыс. тонн сенажа.

Всего получилось 37 кормовых единиц на условную голову. Если бы позволяли площади, то занимались бы вплотную рапсом, а так белок для продуктивности скота приходится закупать. Зернового клина было под 1200 га. Вместе с кукурузой произвели более 6 тыс. тонн зерна. В целом год сложился неплохой.

Вот вам дом!

Наряду с соблюдением технологий в вышеперечисленные цифры огромный вклад внес каждый из работников СПК "Доропеевичи": от руководства и специалистов до механизаторов и животноводов. Всего в штате 135 человек – ответственных и трудолюбивых.

К работникам здесь соответствующее отношение: заработная плата и условия труда на высоте, наверное, поэтому в хозяйстве который год не знают, что такое текучка кадров.

– Стараемся обеспечить работникам максимально комфортные условия. На комплексе обустроены комнаты для отдыха и приема пищи. Есть душевые, установлены стиральные машинки. На мехдворе отапливаемые мастерские, – отмечает председатель профкома сельхозпредприятия Сергей Бледай. – Недавно отметили профессиональный праздник, накануне которого наши добросовестные работники были премированы.

Чего уже давно в хозяйстве не припомнят, так это очереди на жилье. За последние 30 лет здесь построили, можно сказать, целую деревню – не меньше 70 домов. Василий Юхимук, как настоящий хозяин, всегда думает наперед. Ведь о чем в первую очередь заботится человек, как не о доме для себя и своей семьи?

Агроном-химик Вадим Плуценник в числе счастливых новоселов. В СПК он пришел по распределению в 2015 году на должность бригадира полеводческой бригады.

– Труд аграриев не из легких. Было время, когда решил все бросить и пойти, так сказать, на легкие хлеба. Молодой тогда был. Но надолго меня не хватило, вернулся в родное хозяйство, – улыбается Вадим. – А когда обзавелся семьей, родилась дочь, совсем другие цели появились в жизни. Хозяйство выделило нам добротный дом, который в будущем можно даже выкупить. Наверное, работать на земле – это мое призвание. Да и в семье у меня есть достойные примеры: дядя всю жизнь работает ветеринаром, мама трудилась зоотехником. Теперь я продолжаю эту династию.

Таких примеров в хозяйстве достаточно: приходят молодые специалисты и остаются работать на долгие годы. А трудовых династий и вовсе не сосчитать: целыми семьями трудятся в "Доропеевичах".

С таким коллективом, уверен Василий Юхимук, любые задачи по плечу:

– Когда-то брали 8-10 ц/га, сегодня – 35-40 ц/га. И это уже мало. Есть куда расти. Впереди новые горизонты – планируем, как бы заложить урожай под 50-60 ц/га. Главное – поставить перед собой цель, а ее выполнение – это всего лишь дело времени.

Успехи СПК "Доропеевичи" в растениеводстве и животноводстве не раз ставил в пример глава государства. При низкой балльности урожайность зерновых достигает 35 центнеров. От коровы получают свыше 8500 килограммов молока – почти 100% уходит на переработку сортом "экстра". Сегодня в хозяйстве нет ни одной убыточной отрасли.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Марина ВАЛАХ.

Фото Павла ОРЛОВСКОГО

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
предприятие сельское хозяйство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Мобильный датчик контроля скорости будет работать на трассе М8 до 9 декабря
Фото из архива Более 47 тыс. минчан перешли на электронные жировки
Фото Новобелицкого райкома БРСМ Молодежь Гомеля провела акцию "Спасибо, Доктор!"
Фото ГКСЭ по Гомельского области Гомельчанина подозревают в попытке поджога киоска коктейлями Молотова
Фото из архива В Островецкой школе начал работу атомкласс
Фото из архива Почти 2 т рыбы выпустили в озера Гомельской области
Главное
Во время посещения предприятия Лукашенко о предприятиях: некоторые предлагают перемены - "это не надо, продадим", но мы пошли другим путем
Президент поручил правительству комплексно рассмотреть вопросы поддержки многодетных семей
Совет Республики одобрил поправки в пенсионные законы
Первый разыгранный Белагропромбанком автомобиль уже нашел своего счастливого обладателя!
Топ-новости
Лукашенко о последних сливах в Telegram-каналах: потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем
Лукашенко - работникам "Гомсельмаша": особо меня радует, что вы вышли на траекторию роста
Сенаторы одобрили поправки в законы о здравоохранении и оказании психологической помощи
Госпитализированным с отравлением минским школьникам оказывается необходимая помощь - Минздрав
Депутаты подключились к совершенствованию механизма уплаты дорожного сбора
Эксперты WANO провели техмиссию на БелАЭС
В выходные ГАИ усилит контроль на дорогах
Деятельность Межгоссовета СНГ по геодезии обсудят 24 ноября в Минске
Мечта реальна уже сегодня! До конца ноября в комплексе Minsk World – уникальные возможности кредитования и лучшие условия для покупки
Савиных: усиление безопасности не должно проводиться за счет других стран
В Беларуси предлагается ввести новые льготы для одаренной молодежи при поступлении в вузы
Четыре диплома завоевали студенты БГУ на конкурсе ГИС-проектов
Консолидация в обществе прежде всего обеспечивает устойчивость государству - Шебеко
Беларусь выступает за универсализацию договора о запрещении ядерных испытаний - Дапкюнас
CERT.BY предупреждает об очередной серии фишинговых рассылок
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.