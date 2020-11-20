Технологии успеха

В СПК "Доропеевичи" умеют на небогатых землях с балльностью 22,4 добиваться отличных результатов. В этом году, к примеру, с каждого гектара получили по 37 ц зерна, став лидерами районной жатвы. Чтобы раскрыть секреты мастерства местных аграриев, мы преодолели почти 370 километров от столицы, но оно того стоило!

Прибыльная молочка

Административное здание СПК "Доропеевичи" – по-народному контора – находится в одноименной деревне. Хозяйство, как теперь принято говорить, компактное. В двух шагах от конторы молочно-товарный комплекс на 1200 голов, строительство которого завершили в прошлом году. Именно здесь сосредоточено все дойное стадо. На заасфальтированной территории возвышаются новенькие кирпичные помещения для содержания коров, работает два доильных зала, есть родильное отделение, по соседству подрастают телята молочного периода. Одним словом, налажено замкнутое производство.

– Изначально ферма была всего на 400 голов. Решили в одном месте сконцентрировать дойное стадо. Это оказалось не только удобно, но и экономически выгодно, – поясняет задумку председатель хозяйства Василий Юхимук. – Вот представьте, раньше у нас было четыре фермы и каждую нужно было объехать не только мне, а в первую очередь специалистам. Да и, например, работа кормораздатчика теперь сосредоточена на одной ферме, а не на четырех. Опять же телята, которые еще кормятся молоком, тоже здесь. Не нужно перевозить молоко с одного конца хозяйства в другое. Все это и есть эффективная экономика.

Рядом с МТК достраивается новый зерносушильный комплекс еще большей производительности. Вторая ферма в хозяйстве также подлежит полной реконструкции. Там будет содержаться молодняк и бычки на доращивании.

Молочно-мясное направление в Доропеевичах – основное. Всего здесь содержится под 3000 голов. За последние годы существенно увеличилось дойное стадо – с 750 до 1200 голов. К концу года в среднем от коровы планируют получить 8600 килограммов молока.

Будем с кормами

С учетом плотности скота, одной из самых высоких на Брестчине (в хозяйстве на 100 гектаров сельхозугодий приходится 150 голов), кормов необходимо очень много. Их полуторагодичный запас в последнее время здесь имеют каждую осень.

– Земля научила нас получать от каждого гектара максимальную отдачу и распоряжаться имеющимися ресурсами правильно. При нашей плотности проблем с органикой нет.

Но особенно важно строго соблюдать технологию производства всех сельскохозяйственных культур: от трав и до зерна, – отмечает Василий Феодосьевич. – Например, в этом году посеяли 960 га кукурузы, из которых 196 га – на зерно. Урожайность составила 114 ­ц/га – рекордный результат для нашего хозяйства. Заложили 22 тыс. тонн силоса; 700 га у нас заняли травосмеси интенсивного роста. С четырех укосов заготовили почти 18 тыс. тонн сенажа.

Всего получилось 37 кормовых единиц на условную голову. Если бы позволяли площади, то занимались бы вплотную рапсом, а так белок для продуктивности скота приходится закупать. Зернового клина было под 1200 га. Вместе с кукурузой произвели более 6 тыс. тонн зерна. В целом год сложился неплохой.

Вот вам дом!

Наряду с соблюдением технологий в вышеперечисленные цифры огромный вклад внес каждый из работников СПК "Доропеевичи": от руководства и специалистов до механизаторов и животноводов. Всего в штате 135 человек – ответственных и трудолюбивых.

К работникам здесь соответствующее отношение: заработная плата и условия труда на высоте, наверное, поэтому в хозяйстве который год не знают, что такое текучка кадров.

– Стараемся обеспечить работникам максимально комфортные условия. На комплексе обустроены комнаты для отдыха и приема пищи. Есть душевые, установлены стиральные машинки. На мехдворе отапливаемые мастерские, – отмечает председатель профкома сельхозпредприятия Сергей Бледай. – Недавно отметили профессиональный праздник, накануне которого наши добросовестные работники были премированы.

Чего уже давно в хозяйстве не припомнят, так это очереди на жилье. За последние 30 лет здесь построили, можно сказать, целую деревню – не меньше 70 домов. Василий Юхимук, как настоящий хозяин, всегда думает наперед. Ведь о чем в первую очередь заботится человек, как не о доме для себя и своей семьи?

Агроном-химик Вадим Плуценник в числе счастливых новоселов. В СПК он пришел по распределению в 2015 году на должность бригадира полеводческой бригады.

– Труд аграриев не из легких. Было время, когда решил все бросить и пойти, так сказать, на легкие хлеба. Молодой тогда был. Но надолго меня не хватило, вернулся в родное хозяйство, – улыбается Вадим. – А когда обзавелся семьей, родилась дочь, совсем другие цели появились в жизни. Хозяйство выделило нам добротный дом, который в будущем можно даже выкупить. Наверное, работать на земле – это мое призвание. Да и в семье у меня есть достойные примеры: дядя всю жизнь работает ветеринаром, мама трудилась зоотехником. Теперь я продолжаю эту династию.

Таких примеров в хозяйстве достаточно: приходят молодые специалисты и остаются работать на долгие годы. А трудовых династий и вовсе не сосчитать: целыми семьями трудятся в "Доропеевичах".

С таким коллективом, уверен Василий Юхимук, любые задачи по плечу:

– Когда-то брали 8-10 ц/га, сегодня – 35-40 ц/га. И это уже мало. Есть куда расти. Впереди новые горизонты – планируем, как бы заложить урожай под 50-60 ц/га. Главное – поставить перед собой цель, а ее выполнение – это всего лишь дело времени.

Успехи СПК "Доропеевичи" в растениеводстве и животноводстве не раз ставил в пример глава государства. При низкой балльности урожайность зерновых достигает 35 центнеров. От коровы получают свыше 8500 килограммов молока – почти 100% уходит на переработку сортом "экстра". Сегодня в хозяйстве нет ни одной убыточной отрасли.

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Марина ВАЛАХ.

Фото Павла ОРЛОВСКОГО