Технологию домашнего мониторинга плода внедрят для беременных в Минской области

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области организуют дистанционный фетальный мониторинг развития малыша в утробе матери. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского облисполкома со ссылкой на доклад начальника главного управления по здравоохранению облисполкома Натальи Боярской на итоговой коллегии Минздрава.

Столичный регион станет первым в республике, где будет внедрена технология так называемой домашней кардиотокографии (КТГ) для оценки состояния плода на расстоянии. Проект будет реализован по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Беларусь - Украина 2014-2020". Также Минская область приобретет гибридный ангиографический комплекс для областной клинической больницы.

Согласно стандартам ВОЗ, необходимо регулярно оценивать состояние плода с помощью КТГ, то есть регистрируя частоту сердечных сокращений малыша. Если беременность проходит с осложнениями (например, задержка роста плода или фетоплацентарная недостаточность), необходимо записывать данные несколько раз в день. Теперь это можно будет делать без помещения пациентки в стационар.

"В 2020 году продолжим создание территориальных центров, опорных больниц, строительство объектов в Минском и Борисовском районах, детской поликлиники в Жодино. Начато проектирование хирургического корпуса областной клинической больницы. Благодаря поддержке главы государства в 2020 году средства инновационного фонда Минского облисполкома в сумме Br20 млн будут направлены на приобретение высокотехнологичного медицинского оборудования для переоснащения урологической, офтальмологической и оториноларингологической служб центров специализированной медицинской помощи", - рассказала Наталья Боярская.

Также в регионе разработана и действует концепция развития 4 территориальных центров специализированной медпомощи - для улучшения ее доступности и качества, эффективного использования профессиональных кадров и оборудования. Центры сформированы с учетом транспортной доступности для закрепленных районов. Основные из них - Борисов, Минский район, Молодечно, Солигорск, а по опорным больницам - Жодино и Слуцк.

В Борисове и Молодечно новое оборудование для МРТ уже улучшило доступность обследования плановых пациентов. На завершающем этапе находится установка аппарата в Солигорской больнице. Практически готовы к вводу в эксплуатацию ангиографические комплексы в Борисовской и Молодечненской ЦРБ. В Борисове идет строительство детского многопрофильного корпуса на 116 коек и станции переливания крови. Также реконструируют хирургический корпус.

"Сейчас важно активно развивать здравоохранение Минского района. Здесь фактическая нагрузка амбулаторно-поликлинических подразделений выше плановой в 3 раза. Поэтому мы понимаем недовольство населения очередями, - пояснила Наталья Боярская. - В районе запланировано строительство 8 объектов, 2 уже введены в эксплуатацию. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство Озерцовской поликлиники на 200 посещений в смену и поликлиники в Боровлянах на 800 посещений в смену. Также ведется проектирование медицинского комплекса в Заславле. Это будет больница на 300 коек и поликлиника на 700 посещений в смену. Запланировано строительство поликлиники в Копище на 1330 посещений и амбулатории в Прилуках на 200 посещений".

Чтобы повысить доступность медицинской помощи жителям малонаселенных и отдаленных деревень, в районах области работают передвижные медицинские комплексы, в этом году приобретут еще 5 новых. Парк автомобилей в сфере здравоохранения региона обновится на 30%.-0-