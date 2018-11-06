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Технопарк ГрГУ им. Янки Купалы справил новоселье в многофункциональном здании

Регионы 06.11.2018 | 13:58
Новое здание технопарка
Новое здание технопарка

6 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Технопарк ГрГУ им. Янки Купалы справил новоселье в многофункциональном собственном здании, передает корреспондент БЕЛТА.

Под нужды научно-технологического парка Гродненского государственного университета им. Янки Куплы было реконструировано административное здание площадью около 1 тыс. кв.м по ул. Господарчей в Гродно. На эти цели из областного инновационного фонда выделено более Br4 млн. В новом здании разместились пять научно-производственных лабораторий, которые будут способствовать развитию исследований в различных отраслях на более высоком уровне. На основе инновационных разработок в будущем планируется создание компаний-резидентов научно-технологического парка.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, директор научно-технологического парка Александр Василевич, управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, директор научно-технологического парка Александр Василевич, управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко

Также в новом корпусе размещены Fablab (высокотехнологическая мастерская с современным оборудованием), коворкинг-зоны (открытое пространство для совместной работы), производственные помещения, административные офисы и конференц-зал.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов во время церемонии открытия сказал: "Это совместный проект облисполкома и университета. Сегодня с открытием многофункционального мы сделали очередной шаг к реализации проекта, к решению тех задач, что стоят перед научно-технологическим парком. Мы ждем от технопарка не только новых идей, но и внедрения их в производство. Создается все это не на пустом месте. Есть хорошие лаборатории, есть интересные разработки, хватает талантливых и молодых ученых. К этой работе привлекаются и другие высшие учебные заведения Гродно: аграрный и медицинский университеты".

Участие в открытии нового здания принял управляющий делами Президента Виктор Шейман. Он отметил, что технопарк должен прежде всего способствовать отработке цепочки от идеи до внедрения ее в производство, а также подготовке современных высококвалифицированных специалистов.

Управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман
Управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман

"Наш университет участвует в реализации проекта по внедрению модели "Университет 3.0" - образование, наука и коммерциализация научных разработок. Создание технопарка, необходимой инфраструктуры поспособствует подготовке специалистов новой формации. Людей, которые смогут не просто работать, но и зарабатывать, уметь внедрять и коммерциализировать свои научные, социальные, производственные и другие разработки, - подчеркнула ректор ГрГУ им. Янки Купалы Ирина Китурко. - Сегодня к научно-технологическому парку проявляют интерес и резиденты. Для молодых предприятий это возможность стать на ноги и развиться. Это не только определенные льготы по аренде и налогам, но и возможность использовать в работе высокотехнологичное дорогостоящее оборудование".

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, управляющий делами Президента Виктор Шейман, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко во время посещения технопарка
Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, управляющий делами Президента Виктор Шейман, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко во время посещения технопарка

Количество резидентов технопарка в день открытия нового здания пополнило ООО "Нейрика Технологии". Это современная IT-компания, работающая в сфере создания информационных сервисов. В перспективе в Гродно будет создано свыше 40 рабочих мест, причем в компании готовы помочь университету в подготовке высококвалифицированных кадров. Директор компании Максим Михайлов отметил, что выбор на Гродно пал не случайно. Повлияли на него и кадровый потенциал города, и настроенность на результат руководства технопарка, оперативность в решении вопросов, связанных с регистрацией. Ранее резидентами технопарка стали еще одна компания из сферы высоких технологий и индивидуальный предприниматель, занимающийся разработкой и производством диагностического роботозированного комплекса.

Директор научно-технологического парка Александр Василевич и директор ООО "Нейрика Технологии" Максим Михайлов подписали договор о сотрудничестве на осуществление инновационной деятельности
Директор научно-технологического парка Александр Василевич и директор ООО "Нейрика Технологии" Максим Михайлов подписали договор о сотрудничестве на осуществление инновационной деятельности

В следующем году планируется реконструировать еще одно здание технопарка по соседству. Его общая площадь составит более 6 тыс. кв.м, что позволит создавать производства различного масштаба. Часть площадей уже зарезервирована под производство инновационной продукции будущими резидентами научно-технологического парка.

Научно-технологический парк создан в июле 2017 года на базе РУП "УНПЦ "Технолаб", учредителем которого является ГрГУ им. Янки Купалы. Цель создания научно-технологического парка - формирование инфраструктуры коммерциализации результатов научно-технической деятельности посредством создания и поддержки малых инновационных предприятий. Научно-технологический парк призван стать инновационной площадкой, объединяющей потенциал ученых и возможности предприятий и организаций Гродненского региона, территорией, где создаются новые высококвалифицированные рабочие места и высокотехнологичные производства, что позволит повысить конкурентоспособность экономики региона.-0-

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Теги
Гродненская область, Гродненский облисполком, наука, образование
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