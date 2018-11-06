Технопарк ГрГУ им. Янки Купалы справил новоселье в многофункциональном здании

6 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Технопарк ГрГУ им. Янки Купалы справил новоселье в многофункциональном собственном здании, передает корреспондент БЕЛТА.

Под нужды научно-технологического парка Гродненского государственного университета им. Янки Куплы было реконструировано административное здание площадью около 1 тыс. кв.м по ул. Господарчей в Гродно. На эти цели из областного инновационного фонда выделено более Br4 млн. В новом здании разместились пять научно-производственных лабораторий, которые будут способствовать развитию исследований в различных отраслях на более высоком уровне. На основе инновационных разработок в будущем планируется создание компаний-резидентов научно-технологического парка.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, директор научно-технологического парка Александр Василевич, управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко

Также в новом корпусе размещены Fablab (высокотехнологическая мастерская с современным оборудованием), коворкинг-зоны (открытое пространство для совместной работы), производственные помещения, административные офисы и конференц-зал.

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов во время церемонии открытия сказал: "Это совместный проект облисполкома и университета. Сегодня с открытием многофункционального мы сделали очередной шаг к реализации проекта, к решению тех задач, что стоят перед научно-технологическим парком. Мы ждем от технопарка не только новых идей, но и внедрения их в производство. Создается все это не на пустом месте. Есть хорошие лаборатории, есть интересные разработки, хватает талантливых и молодых ученых. К этой работе привлекаются и другие высшие учебные заведения Гродно: аграрный и медицинский университеты".

Участие в открытии нового здания принял управляющий делами Президента Виктор Шейман. Он отметил, что технопарк должен прежде всего способствовать отработке цепочки от идеи до внедрения ее в производство, а также подготовке современных высококвалифицированных специалистов.

Управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман

"Наш университет участвует в реализации проекта по внедрению модели "Университет 3.0" - образование, наука и коммерциализация научных разработок. Создание технопарка, необходимой инфраструктуры поспособствует подготовке специалистов новой формации. Людей, которые смогут не просто работать, но и зарабатывать, уметь внедрять и коммерциализировать свои научные, социальные, производственные и другие разработки, - подчеркнула ректор ГрГУ им. Янки Купалы Ирина Китурко. - Сегодня к научно-технологическому парку проявляют интерес и резиденты. Для молодых предприятий это возможность стать на ноги и развиться. Это не только определенные льготы по аренде и налогам, но и возможность использовать в работе высокотехнологичное дорогостоящее оборудование".

Председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, управляющий делами Президента Виктор Шейман, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурко во время посещения технопарка

Количество резидентов технопарка в день открытия нового здания пополнило ООО "Нейрика Технологии". Это современная IT-компания, работающая в сфере создания информационных сервисов. В перспективе в Гродно будет создано свыше 40 рабочих мест, причем в компании готовы помочь университету в подготовке высококвалифицированных кадров. Директор компании Максим Михайлов отметил, что выбор на Гродно пал не случайно. Повлияли на него и кадровый потенциал города, и настроенность на результат руководства технопарка, оперативность в решении вопросов, связанных с регистрацией. Ранее резидентами технопарка стали еще одна компания из сферы высоких технологий и индивидуальный предприниматель, занимающийся разработкой и производством диагностического роботозированного комплекса.

Директор научно-технологического парка Александр Василевич и директор ООО "Нейрика Технологии" Максим Михайлов подписали договор о сотрудничестве на осуществление инновационной деятельности

В следующем году планируется реконструировать еще одно здание технопарка по соседству. Его общая площадь составит более 6 тыс. кв.м, что позволит создавать производства различного масштаба. Часть площадей уже зарезервирована под производство инновационной продукции будущими резидентами научно-технологического парка.

Научно-технологический парк создан в июле 2017 года на базе РУП "УНПЦ "Технолаб", учредителем которого является ГрГУ им. Янки Купалы. Цель создания научно-технологического парка - формирование инфраструктуры коммерциализации результатов научно-технической деятельности посредством создания и поддержки малых инновационных предприятий. Научно-технологический парк призван стать инновационной площадкой, объединяющей потенциал ученых и возможности предприятий и организаций Гродненского региона, территорией, где создаются новые высококвалифицированные рабочие места и высокотехнологичные производства, что позволит повысить конкурентоспособность экономики региона.-0-