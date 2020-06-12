Технопарк "Коралл" открыли в Гомеле

12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первый модуль технопарка "Коралл" открыли в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект "Реконструкция комплекса капитальных строений для создания и развития научно-технологического парка РУСП "Агентство развития и содействия инвестициям" реализуется на территории свободной экономической зоны "Гомель-Ратон". Он включен в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы и финансируется преимущественно из инновационного фонда Гомельской области, а также республиканского централизованного инновационного фонда и фонда развития СЭЗ "Гомель-Ратон".

Инвестпроект предусматривает реконструкцию производственных помещений и административно-бытовых корпусов, входивших в состав завода "Коралл". Постепенно изменяются функционал и архитектурно-планировочное решение зданий.

Сегодня открыта первая очередь первого пускового модуля - так называемого "Модуля В" площадью более 2,3 тыс. кв.м. Здесь предусмотрены три зоны с различным функционалом. Это офисные (более 595 кв.м), производственно-лабораторные (более 750 кв.м) и вспомогательные помещения (994,2 кв.м).

На базе технопарка создан центр прототипирования и 3D-моделирования, который будет функционировать на основе цифровых технологий не только в производстве, но и в медицине. В серверном помещении - вычислительный комплекс на базе двух высокопроизводительных серверов с системой хранения данных с функцией резервирования, системой бесперебойного электроснабжения выходной мощностью 40 кВт.

Научно-технологический парк "Коралл" даст дополнительный импульс экономическому развитию и инновационной активности в регионе. "Здесь будут в первую очередь сформированы благоприятные условия для развития инновационной деятельности. Ведь благодаря инновациям создаются новые и расширяются действующие производства, появляются дополнительные рабочие места, осваиваются выпуск и выход на рынок новых товаров и услуг. Все это повысит инвестиционную привлекательность и даст стимул дальнейшему экономическому росту Гомельской области", - уверен председатель облисполкома Геннадий Соловей.

По словам губернатора, технопарки - стратегический инструмент политики нового экономического развития любого государства. "Привлекая и сосредоточивая финансовые и интеллектуальные ресурсы, они становятся драйвером экономического и социального развития территорий. Об эффективности этих институтов свидетельствует рост их численности. В настоящее время в мировой экономике почти 800 технопарков. Новый научно-технологический парк в Гомеле станет важной точкой опоры для экономики не только нашего региона, но и страны", - отметил он.

Проект и основную часть строительно-монтажных работ выполнили гомельские архитекторы и строители, использованы отечественные материалы и оборудование. С учетом корректировок первоначального проекта сэкономлено более Br300 тыс.

В перспективе открытый модуль будет соединен галереей с соседним "Модулем А" площадью более 7 тыс. кв.м. Его планируется ввести в 2021 году. Оба модуля будут выполнены в едином архитектурном решении. Предполагается, что стилизованный бизнес-комплекс повысит привлекательность данного района Гомеля для предпринимательства.-0-