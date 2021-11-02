Телефонные мошенники убедили жителя Свислочи взять в кредит почти Br30 тыс.

2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Свислочи после общения с мошенниками лишился более Br30 тыс. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

От действий злоумышленников пострадал 52-летний мужчина. 21 октября ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков. "Мужчине пояснили, что мошенники взломали его счета в банке и пытаются оформить на его имя кредиты на получение крупных сумм денег", - рассказала Инна Позняк.

Во время разговора жителя райцентра переключали на сотрудника технического отдела банка, а также якобы на представителя Следственного комитета, который рассказал о расследовании уголовного дела в отношении мошенников, оформляющих на граждан кредиты. Чтобы застраховать счета, мужчину попросили скачать программу удаленного доступа, а также мобильное приложение банка, а после взять несколько кредитов на сумму около Br30 тыс. После этого деньгами завладели злоумышленники.

"Потерпевший пояснил, что у него не возникло каких-либо сомнений по поводу того, что он общается с реальными представителями банка, сотрудниками правоохранительных структур. Его заверяли в соблюдении секретности и конфиденциальности. В течение непродолжительного периода на его мобильный телефон поступило более 40 входящих звонков, что свидетельствует о ежеминутном контроле и направляемости его действий со стороны злоумышленников", - рассказала Инна Позняк.

Кроме кредитов, с карточки у мужчины было похищено и около Br3,5 тыс. средств. Он понял, что стал жертвой мошенников лишь после того, как приехал в областной центр для заключения очередного кредита и пообщался с сотрудниками банка, которые уточнили добровольность таких действий. О случившемся мужчина рассказал своему брату, который и посоветовал обратиться в милицию.

Свислочский районный отдел Следственного комитета по этим фактам возбудил уголовные дела по ч.3 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в крупном размере) и ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) УК. Расследование уголовного дела продолжается.-0-