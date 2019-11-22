ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 22 ноября 2019
Минск Малооблачно -2°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:34 Лукашенко в Витебске проведет совещание по развитию АПК области Президент
10:28 Прокуроры Гомельской области инициировали взыскание ущерба от пожаров в АПК Регионы
10:27 Телефонные мошенники за сутки похитили деньги с банковских карт более 10 жителей Брестской области Регионы
10:27 Неизвестные в масках ворвались в частный дом в Волковыске и требовали у хозяина денег Происшествия
10:25 Выступление Аллы Пугачевой озадачило пользователей сети Калейдоскоп
10:09 Twitter запустил новую функцию Технологии
10:08 Стенды с утраченными памятниками архитектуры появились в Могилеве Культура
09:59 Минские таможенники изъяли 7,5 тыс. банок снюса Происшествия
09:50 В США самолет совершил аварийную посадку из-за возгорания двигателя В мире
09:35 В Тихом океане обнаружены следы падения огромного метеорита В мире
09:23 ГАИ призывает к повышенному вниманию на дорогах во время непогоды Общество
09:00 Стартовала акция на квартиры в "Парке Челюскинцев"! Общество
09:00 "Сан-Франциско": осуществи свою "американскую мечту" до Нового года! Общество
08:59 Теннисисты Канады стали первыми полуфиналистами Кубка Дэвиса Спорт
08:55 В Гомеле волонтеры Красного Креста отработают готовность к экстремальным зимним условиям Регионы
08:49 Республиканский турнир по вольной борьбе проведут 30 ноября в Любани Регионы
08:45 Картина Пикассо с изображением его возлюбленной ушла с молотка за $6,9 млн Калейдоскоп
08:38 Проблемы безопасности на транспорте обсудят участники международной конференции в Гомеле Регионы
08:30 "Динамо-Молодечно" обыграло гродненский "Неман" в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею Спорт
08:30 Спасение дачи, сахарный приз и шуба для жены! Истории новых победителей игры "Удача в придачу!" Общество
08:28 Туризм станет основной темой белорусско-польского экономического форума в Волковысском районе Общество
08:18 Бесплатные интенсивы бизнес-школы для женщин пройдут в Беларуси по проекту ПРООН Общество
07:58 В Могилевской области при пожарах погибли два человека Происшествия
07:43 МИД Беларуси: Вашингтон не добивается от Минска ограничения взаимодействия с Москвой Политика
07:37 Мисникова: на детском "Евровидении" царит дружелюбная атмосфера Культура
07:30 Пресс-конференция о профилактике ОРВИ и гриппа среди населения пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:25 Номер Елизаветы Мисниковой красочный и энергичный - журналист из Великобритании Культура
07:23 В Дятловском районе в сгоревшем доме обнаружили тело неизвестного Происшествия
07:14 Поддержать Елизавету Мисникову можно, проголосовав за конкурсную песню "Пепельный" в интернете Культура
07:07 В Гливице продолжатся вторые репетиции участников детского "Евровидения" Культура
Все новости
Все новости
Регионы
22 ноября 2019, 10:27

Телефонные мошенники за сутки похитили деньги с банковских карт более 10 жителей Брестской области

Фото из архива
Фото из архива

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за сутки от действий телефонных мошенников пострадали более десяти человек, с банковских карт которых похитили деньги, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

"В последние несколько дней на территории Брестской области наблюдается всплеск активности злоумышленников, которые звонят на мобильные телефоны граждан и под видом представителя банковского учреждения пытаются завладеть реквизитами их платежных карт, конфиденциальными данными. Звонящие сообщают абонентам, что необходимо срочно осуществить какие-либо действия с карточкой, так как кто-то либо пытается похитить с нее деньги, либо оформляет кредит или производит подозрительную оплату", - рассказали подробности преступной схемы в УВД.

Так, за последние сутки в правоохранительных органах области зарегистрировано более подобных фактов, восемь из которых случились в Барановичах. На уловку злоумышленников попались владельцы карточек различного возраста. Самому старшему потерпевшему исполнилось 64 года, самому младшему - 17 лет. Доверчивые граждане лишились сумм от Br65 до Br8,4 тыс.

"Следует обращать внимание, что сотрудники банковских учреждений в телефонных разговорах никогда не уточняют у своих клиентов конфиденциальную информацию, а номер банковской платежной карты им всегда известен", - подчеркнули в УВД.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Брестская область МВД мошенничество
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Прокуроры Гомельской области инициировали взыскание ущерба от пожаров в АПК
Фото из архива В Гомеле волонтеры Красного Креста отработают готовность к экстремальным зимним условиям
Фото из архива Республиканский турнир по вольной борьбе проведут 30 ноября в Любани
Фото из архива Проблемы безопасности на транспорте обсудят участники международной конференции в Гомеле
Фото из архива Скидки до 50% предложат столичные универмаги и магазины 23-24 ноября
Фото из архива Акция "16 дней без насилия!" стартует в Минске 25 ноября
Главное
Фото из архива Лукашенко в Витебске проведет совещание по развитию АПК области
Лукашенко предложил одному из крупнейших инвесторов Дубая развивать проекты в реальном секторе экономики
Беларусь рассчитывает на увеличение ежегодного объема инвестиций ЕБРР до 500 млн евро
Спасение дачи, сахарный приз и шуба для жены! Истории новых победителей игры "Удача в придачу!"
Топ-новости
Картина дня: проекты с ОАЭ, новации в строительной отрасли и как Жировичский монастырь готовится к 500-летию
"Сан-Франциско": осуществи свою "американскую мечту" до Нового года!
Зась рассказал, создадут ли для правительственной связи мессенджер и как ее тестировали на взлом
Стартовала акция на квартиры в "Парке Челюскинцев"!
Мясникович обсудил с Матвиенко белорусско-российское сотрудничество
МИД Беларуси: Вашингтон не добивается от Минска ограничения взаимодействия с Москвой
ГАИ призывает к повышенному вниманию на дорогах во время непогоды
Поддержать Елизавету Мисникову можно, проголосовав за конкурсную песню "Пепельный" в интернете
Пресс-конференция о профилактике ОРВИ и гриппа среди населения пройдет сегодня в БЕЛТА
Андрейченко: в обновленной модели СГ должна быть четкая нацеленность на решение практических задач
Проект закона о госрегистрации и ликвидации субъектов хозяйствования можно обсудить до 6 декабря
Разработка белорусских ученых может помочь в диагностике заболеваний легких
В Беларуси до конца года планируется утвердить 26 строительных норм
Стратегию создания сетей 5G разработают в Беларуси
Прорабатывается вопрос строительства нового стекольного завода в Беларуси
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.