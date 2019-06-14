14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканалы Белтелерадиокомпании встретят огонь II Европейских игр в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Сейчас огонь ІІ Европейских игр следует по Минской области. 17 июня эстафету "Пламя мира" примет белорусская столица. Торжественная передача эстафеты Минску состоится на площади Государственного флага, после факел проследует по предприятиям и достопримечательностям города. Для участников церемонии передачи огня континентального форума, минчан и гостей столицы подготовлены яркое театрализованное представление и праздничный концерт.

Телеканал "Беларусь 5" медиахолдинга начнет прямую трансляцию церемонии торжественной встречи эстафеты огня "Пламя мира" в Минске в 21.00, а международный спутниковый "Беларусь 24" подготовит телеверсию праздничного мероприятия. Основные моменты встречи огня II Европейских игр также увидят зрители "Беларусь 1" во время прямого включения в "Панораме" 17 июня. Далее съемочная группа АТН Белтелерадиокомпании проведет зрителей по всему минскому маршруту "Пламени мира".

Завершится эстафета "Пламя мира" 21 июня на Национальном олимпийском стадионе "Динамо", где состоится торжественное открытие II Европейских игр. Во время праздничной церемонии будет зажжена знаменитая чаша, которая уже сияла в искрах олимпийского огня в 1980-м. Церемонию открытия континентального первенства также увидят зрители телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 5" в прямом эфире.

Символичный огонь соревнований был зажжен 3 мая олимпийскими чемпионами из Беларуси в уникальном музее "Алтарь мира" в Риме. Оттуда белорусские альпинисты подняли "Пламя мира" вместе с Государственным флагом Беларуси на высшую точку маршрута - гору Монблан. Далее эстафета отправилась по странам Европы - Австрия, Словения, Венгрия, Словакия, Чехия, Польша. 12 мая огонь прибыл в Беларусь. -0-